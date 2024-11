Vía a la costa: Construcción de paso elevado obliga al cierre total de carriles

Los habitantes de vía a la costa esperan equivocarse, avizoran un escenario que podría tornarse "preocupante" ahora que la ATM ha anunciado que se cerrarán algunos carriles por los trabajos que se harán en la arteria desde la madrugada de este 6 de noviembre.

¿A qué hora se realizarán los cierres?

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), según detalló en un comunicado emitido este 5 de noviembre, informó que se desarrollarán trabajos nocturnos en la vía a la costa, debido al izado de vigas del paso peatonal elevado, ubicado en el kilómetro 11.8.

La obra, a cargo de la Autoridad Aeroportuaria, se ejecutará por fases. La primera etapa se realizará durante la madrugada de este 6 de noviembre, entre la 00:30 y 4:00, lo que implicará el cierre total de carriles cerca de la urbanización Portal al Sol, en sentido Guayaquil – Chongón; mientras que en la segunda fase, en el sentido de circulación Chongón-Guayaquil, los trabajos se ejecutarán entre la noche del 7 y madrugada del 8 de noviembre, también para el izado de vigas del nuevo paso peatonal elevado.

Informamos a la ciudadanía que, debido a los trabajos para la construcción del nuevo paso peatonal elevado a la altura de la Urb. Portal al Sol, en la vía a la Costa, se llevará a cabo un cierre total de la vía en el Km. 11.8 (sentido Guayaquil - Chongón) entre las 00:30 y las… pic.twitter.com/bGNxd1djLS — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) November 5, 2024

Trabajos similares, a finales de este mes, se harán en el segundo paso elevado vehicular ubicado en el kilómetro 14. Agentes y patrullas de la ATM vigilarán la movilidad en las áreas circundantes a los trabajos, los cuales contarán, asegura la entidad, con los respectivos dispositivos de señalización horizontal y vertical y paneles de seguridad luminosos, que serán ubicados por la empresa contratista.

¿Qué le preocupa a la ciudadanía?

Para los habitantes resulta preocupante saber por dónde se desplazarán los vehículos que durante las horas del cierre requieran trasladarse de una sentido a otro. "¿Habrá un carril de contraflujo? Eso no está claro. Asumo que sí, espero que así sea porque durante esas horas hay tráileres que se desplazan. No creo que sean ellos los que se vean obligados a cambiar sus horarios ni recorridos. Claro que todo sería más fácil si tuviéramos una vía alterna en el área, pero ya lo sabemos. No es el caso", pensó Christian Jácome, habitante del sector.

Ana María Roldós, quien habita también en la zona, también exhorta a la autoridad de tránsito a que detalle como se realizarán los cierres. "También espero que haya suficientes agentes en la vía. Ya de por sí vía a la costa es complicada para transitar. Trabajos como estos, aunque necesarios, sí pueden trastocar nuestra convivencia debido a que no tenemos más vías de acceso. Eso debió planificarse mucho antes... Ojalá que todo resulte bien y que, al fin, al menos los peatones tenga ya facilidades para desplazarse", señaló.

