Las ventas informales y los ruidos opacan a Villa del Rey

En las urbanizaciones que existen en la vía a Daule los habitantes buscan vivir bien y en paz, pero pese a los impuestos y alícuotas que pagan esto no se cumple. Los ruidos, la escasa iluminación en las vías, las dificultades para que el peatón se desplace y las plagas de ratones, se han sumado al principal problema que tienen los habitantes de Villa del Rey: la presencia de los vendedores informales. Un problema que, como ha publicado antes EXPRESO, no es nuevo, pero que se ha intensificado.

“Ahora nuestras veredas son ferias, allí se vende de todo, se ofrece un festín de comida. Y es que si el año pasado hubo 10 vendedores, este hay más de 80 colocados en todas nuestras vías internas”, asegura Roberto García, morador de Villa Club, aledaña a Villa del Rey y parte también de la avenida León Febres Cordero.

En el último feriado, a los moradores de Villa del Rey, de la etapa Reina Beatriz, una de las afectadas, se les acabó la paciencia. Por eso optaron por salir con carteles para públicamente exigir al alcalde de Daule, Wilson Cañizares, que solucione los problemas. Y aunque las primeras acciones han llegado, a decir de los residentes, son insuficientes. “Siempre lo son”, advierten.

En carros particulares o en carretillas se vende todo tipo de alimentos y productos en el exterior de la urbanización Villa del Rey. JIMMY NEGRETE

Aunque esta vez quienes salieron a protestar fueron los de Beatriz, eso no significa que el resto no sean afectados. Una prueba de ello es que existe un pedido al Cabildo firmado por las otras etapas: Arturo, Diana, Isabel, Felipe, Guillermo, Carlos, Eduardo y Juan Carlos.

Por ejemplo, los moradores de la etapa Rey Arturo también se quejan de los vendedores y oscuridad. “Es una molestia la presencia de la venta informal, pero también hay que iluminar mejor la vía porque ello también provoca accidentes”, opinó Elizabeth Castro, moradora.

En el recorrido que hizo el equipo de este Diario se vio lo peligroso que es para los ciclistas circular por los tramos donde hay poca iluminación. Ese día un grupo había salido a hacer deportes en sus bicicletas y se movilizaban bien apegados a la acera, por la falta de luz.

Tanques de gas Los habitantes también piden acciones de las autoridades del Ministerio de Hidrocarburo, porque se vende gas en casas sin los permisos.

Los moradores manifestaron que han esperado desde el 2019 a que el Municipio actúe. “Pese a las cartas que hemos enviado al Cabildo, en estos tres años lo único que ha pasado es que el número de carretillas de venta informal se ha multiplicado. En este último feriado fue terrible, solo al pie de la etapa Beatriz hubo 25 carretas que ofertaban hasta bebidas alcohólicas”, dijo a EXPRESO Manuel Fernández, habitante del conjunto residencial.

Los vendedores se ubican en la zona desde 21:00 hasta las 02:00 o 04:00, eso depende de si es o no fin de semana. Los vendedores informales, lamentan los residentes, están generando contaminación acústica porque ponen además música a todo volumen y esto se suma al ruido que hace el motor del generador de energía que cada uno prende, para iluminar su negocio o el vehículo desde donde también ofrecen una serie de productos, señalaron.

La situación es crítica, por ejemplo para Fernández el humo de los asados de los negocios informales le ha provocado varias crisis de asma. “Como jubilado busqué un lugar para disfrutar de mi vejez, pero no es lo que he encontrado aquí. Ni siquiera me dejan dormir con la música alta que ponen”, agregó.

Busqué vivir en esta zona porque quería vivir en paz. Pero el humo de los asados de las carretillas de los vendedores me ha afectado porque soy asmático. Manuel Fernández



habitante de Villa del Rey

Sobre esto el doctor Julio Guato explicó que el volumen alto con el tiempo provoca sordera, pero el hecho de no poder dormir genera estrés, fatiga emocional, migrañas. “Por lo tanto aquí hay una afectación a la salud que se debe atender con urgencia”, dijo.

Pero esta no es la única secuela. “También hay aumento de ratones por la basura. No puedo dejar en el patio la lavadora porque si no los roedores se comen los cables”, relató Francisco Brito, habitante.

Los moradores se quejan de que esto ha atraído a los consumidores y vendedores de drogas y alcohol, que se ubican en la frontera entre la ciudadela La Joya y Villa del Rey, lo que vuelve a la zona insegura.

La multiplicación de los vendedores ha generado contaminación acústica, por el ruido del motor del generador de luz y la música a volumen alto. No dejan dormir. Francisco Brito



habitante de Villa del Rey

La lista de los problemas que enfrentan los moradores sigue. “Cuando hay una fila de vendedores informales no podemos acceder con facilidad a la garita de entrada para habitantes, entonces tenemos que ponernos en la fila de visitantes que siempre es larga”, puntualizó Silvia Guevara, otra de las habitantes.

EXPRESO consultó a Cañizares sobre esta problemática. Él explicó que la policía municipal saca a los vendedores, pero al día siguiente regresan. “Ya empezó la licitación para construir el mercado de La Aurora, allí se los podrá reubicar, además para la próxima semana estarán listos dos quioscos que estarán por el parque central de La Aurora”, dijo.

Además que aseguró que han empezado los operativos para impedir que se estacionen en la vía a poner música a alto volumen y a vender. Sobre la falta de iluminación, el alcalde destacó que hasta diciembre de este año cambiará las lámparas de Villa del Rey.

Frente a las respuestas del alcalde los moradores se muestras escépticos. “Decir que harán operativos no es suficiente y peor aún lo es decir que estarán ubicados en un mercado del que aún no se coloca ni la primera piedra. Acá pasará lo mismo que Guayaquil con la informalidad, que ya vemos el desorden que ha generado. Las autoridades de ambos cantones deberían trabajar en conjunto, para hallar soluciones a la vecindad y a los trabajos de estas personas. Pero vivir sin orden y sin normas, es ya el colmo”, mencionó Ernesto Sánchez, de Villa del Rey.