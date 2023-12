Un vehículo robado fue recuperado, pero liberaron al presunto delincuente

La camioneta que fue robada la tarde de este lunes 18 de diciembre en el estacionamiento de una reconocida plaza comercial en Urdenor, fue recuperada la madrugada de este 19 de diciembre.

María Fernanda Vargas sobre relación con Norero: "Una y mil veces, todo es mentira" Leer más

Segura EP anunció en sus redes sociales que el vehículo fue encontrado en el kilómetro 11 de vía a la costa y que el sospechoso fue puesto a órdenes de las autoridades, sin embargo, luego de algunas horas, el mismo fue puesto en libertad.

Tras la alerta de robo de un vehículo en el sector de Ciudad Colón #SeguraEP coordinó la búsqueda y posteriormente la ubicación del automotor. @ATM_Transito



Se informó a @PoliciaDMGZona8 para recuperar la camioneta, detener al sospechoso y ponerlo a órdenes de las autoridades. pic.twitter.com/Lbdbp4J9kK — Segura EP (@segura_ep) December 19, 2023

“No puede ser posible que la persona que se me roba la camioneta la dejen en libertad tras una audiencia la cual a mi nunca se me notificó. Él fue capturado en flagrancia y lo dejan libre tan fácilmente, comentó molesto Rory Sangster, propietario del vehículo, que reclamaba que el presunto delincuente fue liberado más rápido que el carro. “Es mi carro tengo los papeles y todas las evidencias y no me lo dan y al pillo lo dejan suelto cuando fue capturado con las manos en la masa. Esto es increíble”, ironizó.

Municipio de Guayaquil vs. ciudadanos y las rejas: la confrontación continúa Leer más

EXPRESO consultó sobre esta situación a la Policía Nacional, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo ninguna respuesta. sin embargo para Sangster el trabajo de las autoridades fue deficiente.

“Debieron notificarme a mi para poder estar en la audiencia. A la hora de la audiencia yo estaba en el sitio y nunca se me avisó. Todo pareciera que fue orquestado para que dejen libre al delincuente”, reclamó Sangster que teme que esto se trate de una represalia contra él. “Yo he estado en contra de las autoridades por el tema de las rejas y lucho por la seguridad de mi familia y ahora me pasa esto. Muchos me han dicho que esto es por represalia contra mi y no quisiera pensar que es así, pero tema que sea algo personal”, dijo Sangster, líder de Urdenor 2.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ