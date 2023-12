María Fernanda Vargas sobre relación con Norero: "Una y mil veces, todo es mentira"

Durante la tarde de este 19 de diciembre, la alcaldesa de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas, se pronunció en video por medio de su cuenta de X (antes Twitter) para desmentir las acusaciones que se le han realizado, luego de salir salpicada en uno de los chats que el narcotraficante Leandro Norero mantuvo con Mayra Salazar en el Caso Metástasis.

Vargas asegura que no conoce a Norero y "nunca le he movilizado armas". Por otro lado, dijo que Salazar tiene un programa que está dirigido a victimas de violencia 'Renovate Mujer' y fue dentro de este contexto que la conoció. Además agregó que Mayra cumple el rol de relacionista pública y que fue contratada en 2021 para "un evento particular y puntual", cuando ella aún no era candidata a la Alcaldía.

Añadió que ante los hechos, dejarán que continúen las investigaciones.

Aquí estoy para dar la cara, para dar declaraciones, ya que no tengo nada que ocultar. Hasta ahora he hecho un excelente trabajo y la gente lo reconoce, y en realidad si me molesta que, en medio de mi arduo trabajo​, quieran opacarlo. María Fernanda Vargas

Sin embargo, la fiscal Diana Salazar dijo en entrevista que existen videos de una relación íntima entre Vargas y Norero.

Como le había dicho, en parte de esos chats también está la vida íntima del señor Norero, no quiero tener eso porque hay que reservarlo; pero también, más allá de la participación coadyuvando para la movilización de armas, está un tema íntimo entre esta señora y el señor Leandro Norero, que no venga a negar porque están los videos ahí Diana Salazar, Fiscal General

