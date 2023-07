Urdesa sigue siendo una "especie de caramelo" para los delincuentes. Los moradores de este barrio aún reclaman por los constantes robos que se presenta en la zona. Señalan que en ciertos sectores ha disminuido la presencia de antisociales, pero que hace falta ‘mano dura’ para dejar una verdadera advertencia .

Guayaquil: La informalidad y la inseguridad se mezclan en Urdesa Leer más

Más aún tras el intento de robo que se dio el pasado lunes 3 de julio en la zona, donde un ciudadano embistió al antisocial con su camioneta para frustrar el robo a una trabajadora del sector. Tras este evento los guayaquileños se solidarizaron con este 'héroe', como lo denominaron los internautas y vecinos del barrio, pero solo ha dado paso a que los moradores se sientan más inseguros al saber que no pueden dar ni un paso fuera de sus hogares.

En diálogo con EXPRESO, el hombre que atropelló a un delincuente en Urdesa, contó cómo ocurrieron los hechos. Además, explicó que después llevó a la víctima del hurto a su vivienda.



Te invitamos a conocer su testimonio: https://t.co/G65clIu27w pic.twitter.com/y4V8FXTF6J — Diario Expreso (@Expresoec) July 4, 2023

“Luego de unos días vuelven a quedar sueltos, y cuando los agentes se vayan del sector, de nuevo comenzarán a robar. Necesitamos o que quede una vigilancia constante, o que las autoridades sancionen como debe ser a los delincuentes”, reclama Maritza Delgado, moradora.

Sin embargo, de acuerdo a la Corporación para la Seguridad Ciudadana (CSCG), Urdesa registraba el 18,33% de los delitos con mayor incidencia (robo a personas, accesorios, vehículos y motos) que ocurren en la ciudad. Aseguran que tras su intervención en esta zona en las últimas tres semanas, evidencian una tendencia a la baja.

El parque de Urdesa respira moho y falta de mantenimiento Leer más

Pero para los vecinos de Urdesa esta tendencia a la baja no es real y, si "en algo lo es" no durará mucho. "Necesitamos ya que las autoridades tengan 'mano dura' con estos pillos. No solo lo necesitamos, lo queremos, porque el día en que no esté la Policía, que la CSCG deje de intervenir constantemente, los ladrones volverán y todos seguirá como antes", reclama Ricardo Freire, habitante del sector.