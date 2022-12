El irrespeto a las señales de tránsito ha provocado al menos cinco accidentes en lo que va del mes, denuncian los moradores del barrio Centenario, en el sur de Guayaquil.

Los vecinos de las calles C y La Habana denuncian que una peligrosa intersección ha permitido que sean testigos de varios choques entre vehículos. “Los conductores se confían porque por aquí no suelen circular muchos carros y andan como si fuera una carretera. No respetan nada”, dijo Michelle Tasigchana, moradora del sector, quien cuenta que tiene a su madre asustada por los continuos accidentes. “Mi mamá pasa con los pelos de punta. Está nerviosa y teme que uno de esos choques pueda afectar nuestra casa, que está en toda la esquina”, contó preocupada la mujer.

En redes sociales se difundieron imágenes de un nuevo choque registrado ayer por la mañana, lo que provocó la molestia de los internautas. “¿Hasta cuándo estos accidentes? La gente debe respetar las señales de tránsito”, comentó Javier Moreno.

El vecino Pablo Anchundia pide más atención a las autoridades en esta zona. “No sé si la solución sea un semáforo o un letrero más grande; lo que sea, pero necesitamos ayuda. En la hora de salida de clases, aquí hay muchos carros y empiezan los choques. Estamos preocupados”, sentenció.