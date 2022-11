En las calles 6 de Marzo, entre El Oro y Maracaibo, en el barrio Centenario, prevalece el deterioro. Un tramo de la vía permanece, a decir de los residentes, con los adoquines levantado o torcidos, lo que dificulta la movilidad del peatón o de quien circula en bicicleta o moto.

Alejandro Zambrano, quien habita en el sector, denuncia que el daño lo ha reportado desde hace al menos 4 meses, pero hasta la fecha no "hay quien llegue al sitio a arreglarlo". "El Centenario pese a que ahora es solitario, sigue siendo un vecindario bonito. Es tradicional, es limpio, ha reactivado una que otra plaza comercial y en él siguen viviendo las familias con las que inició el vecindario y que en su mayoría son adultos mayores. Por ello creo que es más que necesario reparar la vía. Es como un dominó, todo está torcido", se queja.

Daniela Orellana, quien vive a dos cuadras del tramo afectado, tiene una motoneta y denuncia que hace dos semanas estuvo a punto de sufrir allí un accidente. La llanta delantera de su transporte cayó en uno de los agujeros y se desestabilizó. "La moto como que hizo caballito, me asusté. Necesitamos que revisen la zona. No es el único punto afectado. En peor situación, aunque no tienes adoquines, están nuestros vecinos del barrio del Seguro", indicó.

Para la ciudadanía, teniendo en cuenta que este problema ha sido común también en otras calles, como las del centro, urge que el Cabildo revise esos puntos para corroborar el estado en el que se encuentran.

"Una mujer en tacos no puede caminar por allí. Dios, escapa de matarse. Parece algo absurdo pedir que reparen esto, pero no, no lo es. Si se hace una obra, si se hace un trabajo, es para que esté bien. Bonita y en buen estado, para que facilite la movilidad. Pido a la Alcaldía que envía a su personal a mapear estas zonas. Es lo más sano y urgente", exhortó Camila Sandoval, habitante del barrio Centenario; que al igual que otros, alerta, se ha visto afectado por la delincuencia.

"En las bancas ubicadas en las esquinas ya nadie se sienta, hay tal miedo, además de una que otra zona oscura, que ya nadie se atreve a conversar fuera de casa. Lo más seguro ahora es el teléfono. Que tristeza, ¿no?", cuestionó Sandoval, quien habita en el sitio hace apenas cinco años.