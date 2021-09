El ‘vecino’ contaminante que se pasea por cinco ciudadelas de Guayaquil

El hedor que despiden las lagunas de la oxidación, ubicadas en el norte de Guayaquil, no solo es una problemática que padecen los barrios de los alrededores. Otros vecindarios, como Guayacanes, Samanes 4, Urdenor 1, Alborada 6 y Cumbres Bajas de Los Ceibos, comparten a otras vecinas que también huelen feo y que los atormentan por décadas: zanjas de aguas negras que se pasean por sus ciudadelas dejando contaminación y ganas de irse corriendo.

Al menos así dicen sentirse sus residentes, quienes alzan su voz nuevamente con el propósito de tener un mejor respiro. Un equipo de EXPRESO realizó un recorrido por las zonas donde se levantan los canales, que en muchos casos están llenos de maleza, y comprobó que el desagradable olor atraviesa hasta las mascarillas.

Fernando Ojeda reside en Guayacanes y su vivienda colinda con una de estas zanjas. Se trata del canal que divide a la ciudadela con Samanes 4, en el perímetro de la calle George Lewis Capwell, y resume en contundentes palabras lo que para él significa vivir en este punto: “Es una pestilencia”.

Asegura que personal de la concesionaria Interagua, que todavía se desconoce si será sancionada por hasta 80.000 dólares por los malos olores que provienen de las lagunas de oxidación, aterrizó al sitio para hacer unos trabajos hace cerca de un año. Sin embargo, relata que estos no han sido suficientes ya que, acota, la peste persiste en el vecindario.

“La gente no puede vivir con tranquilidad. No se puede desayunar o almorzar y se empeora cuando sale el sol. No solo se debe hacer la limpieza, sino un trabajo integral, así como lo fue en la avenida Isidro Ayora”, se queja el ciudadano.

A escasos metros de su vivienda, Ojeda tiene un negocio, pero se lamenta de que se ve obligado a bajar las puertas con el objetivo de que el mal olor no ingrese.

Su vecino, Jhony Lainez, se suma a su criterio y sugiere que el Municipio construya un ducto cajón y, así como ya lo ha registrado este rotativo, se aproveche la flora del espacio para que se levante un pequeño parque lineal. Con esto, afirma, cambiaría la desagradable escena de tener que encerrarse.

En esta misma ciudadela, los vecinos han enviado oficios al Cabildo solicitando que se ejecute un estudio del agua, pues hay quienes afirman que hay redes clandestinas que terminan allí e incluso llegan hasta residuos de empresas.

Efectos Además de soportar desagradables olores, a estas comunidades les afecta el crecimiento de la maleza y la proliferación de mosquitos y roedores.



Para conocer si se han hecho los análisis y si es viable o no la construcción del ducto cajón, en este y otros puntos que presentan el problema, EXPRESO le consultó a Interagua y a Emapag, pero solo esta última entidad respondió. La contestación vino por parte de Martha Orta, gerente de Emapag, quien señaló que cerrar los canales “es muy costoso”.

“Se estima que revestirlos podría costar en promedio $ 20.000 por metro, cuyo trabajo en la actualidad, por su impacto económico y gestión de recursos, no puede ser viable...”, argumentó la funcionaria, al precisar que en el caso de Guayacanes, se tiene previsto instalar un “sistema de control”.

Esto, según dijo, evitaría el ingreso de marea en momentos de lluvia intensa. “Se replicará la buena experiencia del sistema Las Orquídeas con la colocación de las válvulas de control de mareas en el punto de cruce con la autopista Narcisa de Jesús”, prometió Orta, sin especificar en qué tiempo se ejecutaría esta instalación.

Se mantiene un monitoreo constante del estado de los canales para evitar descargas no adecuadas (ilícitas) y se coordina con Urvaseo y la concesionaria Interagua los planes de limpieza Martha Orta, gerente de Emapag

Que se implemente un parque lineal en las inmediaciones de las zanjas, para que se conviertan en sitios más seguros y se le dé más espacio a la recreación, también ha sido un requerimiento de los vecinos de las ciudadelas Urdenor 1 y la sexta etapa de la Alborada.

En este sector la comunidad se cansó de soportar los malos olores y salió a las calles. Fue a finales de junio donde decenas de familias se instalaron en los alrededores del canal, con carteles, para hacer llegar su reclamo a oídos de las autoridades. Y lo consiguieron, al menos en arreglos de las áreas verdes.

Así lo reconoce Mayra Jalón, moradora, quien no sabe si se le dará luz verde al proyecto de ducto cajón, pero recuerda que sí se atendió con la limpieza del canal, parques y la poda de árboles. “Aparentemente la zanja está limpia, pero tenemos problemas con la plaga en el arbolado; las ramas se caen”.

Es un problema de carácter sanitario y medioambiental que puede provocar alteraciones en diversos sentidos del organismo incluso con secuelas crónicas y permanentes Javier Carrillo, vicepresidente del Colegio de Médicos del Guayas

Aunque en Cumbres Bajas de Los Ceibos este Diario registró el pedido del barrio, que la autoridad cierre el canal de aguas lluvias, de más de 300 metros de extensión, los vecinos todavía no ven resultados. En una nueva visita a la zona se comprobó que el monte sigue creciendo y ya comienzan a proliferar los mosquitos.

“Con el venidero invierno, el problema se va a recrudecer. Con otro vecino hemos retirado la maleza, ya que las cuadrillas del Municipio no han aparecido por aquí”, aseveró Iván Cuestas, residente, y quien espera, además, que se arregle la vía continua al canal, pues se desprendieron los adoquines.