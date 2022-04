La parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón, ubicada en las calles 41 y Chambers, hoy más que nunca llama la atención; y no solo porque será parte de la veintena de procesiones que se harán por Semana Santa, sino por ser el hogar de 130 jóvenes que buscan, a través de un vacacional, alejarse de la delincuencia y sumar acciones que mejoren el entorno y la calidad de vida del barrio.

La iniciativa la tomó el sacerdote Vicente Morocho, quien hace once años fue trasladado a este sector de la ciudad; un territorio en el que entonces halló una comunidad que no quería saber nada de la parroquia, ni de la religión, y en la que incluso los consumidores buscaban la forma de meter al mundo de las drogas a los niños. Cansado de este escenario, Morocho, quien ha hecho hincapié en la necesidad de que haya áreas verdes en el sector, ideó dar vida al taller, que busca descubrir las aptitudes de los jóvenes mientras los integra a la sociedad.

El fin: que amen al barrio, protejan a su gente y sean el ejemplo de otros.

Aunque en 2020, la parroquia ya tuvo la iniciativa de desarrollar el vacacional, no fue posible por la pandemia. Un año más tarde, también en abril, las ganas se disolvieron, puesto que por la inseguridad nadie quiso inscribirse. “Los adultos venían a misa pero no se animaban ni siquiera a traer a sus hijos. Esta vez fue distinto, la policía alejó a los consumidores de los espacios públicos y hemos, al fin, empezado a trabajar ”, reconoce.

He visto una buena oportunidad para que los niños se alejen de las tecnologías, drogas y delincuencia; de cosas que no siempre controlamos. Aquí, ellos aprenden a pensar en cosas valiosas.

Las clases de cocina, los talleres de reciclaje y que enseñan a crear huertos urbanos, además de las mingas en el barrio, constan entre los favoritos de los jóvenes. Para Gloria Lainez, madre de familia, el vacacional ha hecho que su hija se desenvuelva con los demás niños, se interese por el deporte y construya amistades valiosas. “Ella era muy tímida y vergonzosa; ahora baila y hace deporte en todo momento”, cuenta entre risas. Ella certifica que “todas las cosas que se hacen aquí les sirve y les ayuda a nuestros niños”.

A esto suman la formación espiritual que, según reconocen, también los ha alentado a crecer como persona. Este es el caso de Edgar Medina, de 19 años, quien es el animador encargado de fútbol. A pesar de ser un aficionado de los deportes, reconoce que las charlas de reflexión le enseñaron a obedecer a sus padres, a respetar a su comunidad, protegerla; tener disciplina y diferenciar lo bueno de lo malo.

Límites. La parroquia recibió a más de 160 interesados a pesar del límite máximo de 150 niños. Ante la falta de recursos, solo 130 fueron escogidos.

Cuando reflexiono sobre mi llegada a la parroquia y el proceso por el que he pasado, me pongo sentimental; puesto que he conocido gente sana y buena que me enseña a vivir, de forma sana, libre, segura.







Rosa Olvera,

miembro y supervisora del vacacional