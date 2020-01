Usuarios reportan cobro “doble” por energía eléctrica

Humberto Salinas salió de la matriz de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en Guayaquil igual que como entró: con dudas. La única certeza que tenía era que sabía que le tocaría pagar lo que él considera un aumento excesivo de su consumo de energía eléctrica.

Los 50 dólares que, como mucho, paga mensualmente por el servicio, este mes se convirtieron en 84, como reflejaba la planilla que llevaba en la mano la mañana de este lunes 27 de enero. “Nadie quiere responder nada. Yo ya estoy cansado para ir a hacer reclamos”, dijo agobiado.

Nubia Pacheco también salió cabizbaja. También está resignada a pagar 46 dólares este mes, versus los 25 que cancelaba en los pagos anteriores. Pero, comenta, al menos llegó a hacer el reclamo para que en los siguientes cobros no le suban el valor de su consumo.

El doble en mi planilla de luz!!! @CNEL_EP solo expongo mi queja publicamente porque igual no sirve de nada. Ustedes nunca pierden. Siempre tienen respuestas para no devolver al usuario. Ratas. — Michelle Andrade Salcedo♎⚡ (@MichelleAndrad3) January 24, 2020

Al igual que estos ciudadanos, durante este mes, decenas de usuarios han denunciado -a través de las ventanillas de CNEL y de las redes sociales - un aumento en el monto de sus planillas de energía eléctrica.

De acuerdo a información enviada a EXPRESO por la CNEL, “los clientes están cancelando en este mes de enero sus consumos del mes de diciembre, el mismo que suele incrementarse por el inicio de la temporada invernal”. Esto, porque varios usuarios empiezan a usar más aparatos para refrescarse, como ventiladores y acondicionadores de aire.

No obstante, Roberto Palacios, quien también denunció ayer un aumento en su planilla, considera que el exceso en el valor de su servicio no corresponde a la época, porque no es nuevo para él que esto ocurra.

En los 15 años que tiene con su medidor, en Samanes, ha tenido que acudir a denunciar por más de 20 ocasiones. “Yo siempre pago 70-80 dólares, pero este mes me ha salido 119,16. Cuando yo he venido a reclamar, al siguiente mes se normaliza, pero luego de tres o cuatro meses vuelve el problema”, precisó.

En lo que respecta a solicitudes en las redes sociales, la corporación señala que los usuarios tienen que pasar sus datos por interno para verificar si su facturación se debe a alguna irregularidad en la lectura de sus medidores o porque han consumido más energía a causa de la época. “Lamentablemente, en la mayoría de los mensajes por Twitter no tenemos respuestas pese a solicitarlas”, precisan.