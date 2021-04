Guayaquil: usuarios denuncian fallas en el botón de pagos de la ATM

Un calvario que inició en febrero y aún no acaba. Así es como califica Marina Sierra al trámite del pago de una multa de $ 120, realizado con la herramienta digital botón de pagos del portal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), que todavía no se refleja y cuyos intereses siguen aumentando con el pasar de los días.

Sierra pensó que esta plataforma, lanzada en julio de 2020, facilitaría para cumplir estas diligencias sin salir de casa, ya que padece una enfermedad autoinmune. No puede ocultar el enojo. “Llevo desde febrero sin tener una solución. En la tarjeta se registra el pago, pero en la ATM no, y me envían correos diciendo que pague la multa. Es una angustia. Me siento que estoy en el limbo”, se queja.

La cifra 120 incidentes se registraron en la herramienta digital entre enero y marzo de este 2021.

De acuerdo a la ATM, en enero pasado se registraron 2.115 transacciones y 96 de ellas tuvieron inconvenientes de este tipo. Luego, en febrero, hubo otros 24 casos, pero la entidad dice que actualmente “todos han sido solucionados”.

Todos menos el de Sierra, aparentemente. Ella expone a EXPRESO las capturas del pago. En vista de que no encontró ayuda se acercó personalmente a las instalaciones del Centro de Solución de Conflictos de la entidad, en el centro comercial Albán Borja, pero tampoco halló una solución definitiva.

Ahí un funcionario, afirma, soltó una frase que la dejó atónita. “Me dijo que pague de nuevo, pese a mostrarle los correos. Con el chatbot ocurre lo mismo; no hay ayuda definitiva, solo piden que envíe correos a Gestión de Multas. Espero no tener que pagar otros $ 120”, subraya la usuaria, quien lleva un mes esperando que su caso sea revisado sin éxito.

No es la única que cuestiona la utilidad de esta herramienta digital. Alba Tinizhanay vivió una situación un poco similar. Ella, en cambio, realizó el pasado martes el pago del trámite de la revisión técnica vehicular, pero no podía continuar con el proceso. La palabra “error” le aparecía continuamente en la pantalla de su computador y el agobio se hizo presente.

Pensó que el problema obedecía a una falla de su proveedor de Internet o de su equipo, por lo que lo reinició varias veces, pero no. Incluso llamó al call center para obtener una respuesta y saber qué estaba ocurriendo con el sistema.

Sistema Desde julio de 2020, la Agencia de Tránsito y Movilidad habilitó el botón de pagos en el portal web www.atm.gob.ec.

“Nunca me contestaron. Insistí hasta que al día siguiente intenté nuevamente y pude continuar, y por fin finiquitar el trámite”, explica Tinizhanay que, a diferencia de Sierra, halló una resolución.

Frente a estas denuncias ciudadanas, Édgar Lupera Valencia, director de Gestión de Infracciones y Servicios de Tránsito de la ATM, asevera que en marzo no se presentaron inconvenientes en torno a la plataforma digital, y afirma que estos ocurren porque al momento de que el usuario realiza el pago hay una “pasarela” para que llegue al banco y a las cuentas de la ATM.

“Esa pasarela se ejecuta a través de proveedores (Datafast y Medianet) y, por un asunto de comunicación, no se recibió respuesta de confirmación, de tal manera que, al generarse la transacción, no se generó el pago en las cuentas de la ATM. Apenas ocurre eso, ponemos en conocimiento del proveedor para que le dé solución y así se va generando el proceso, que ocurrió en enero, y que ya en la actualidad se han generado los reversos de manera respectiva”.

Al consultarle sobre cuánto tiempo demora este proceso y qué acciones se pondrán en marcha para erradicar estas trabas que mantiene a usuarios en el limbo, Lupera menciona que la duración dependerá de la institución financiera, que puede ser de 3 a 5 días, y argumenta que sí se realizan “conciliaciones diarias”, para verificar que todas las transacciones que se generan en el botón de pago lleguen a las cuentas de ATM.

Pero este argumento no convence a los usuarios que -como Sierra- siguen esperando una solución. Algunos concuerdan en que la plataforma “confunde” a quienes realizan los trámites y es por ello que hay quienes se ven en apuros.

“Cuando quise pagar la revisión técnica tuve que esperar 24 horas para seguir con el trámite y esto es porque tuve que llamar, ya que me reflejaba que no había pagado. Uno piensa que la página no carga, deberían mejorar para que realmente funcione”, puntualiza Jéssica García.

Según la ATM, la plataforma no tuvo costó alguno porque fue desarrollada por la entidad.