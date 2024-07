Urdesinos: “Sentimos abandono y no tener apoyo de autoridades”

La acción de metropolitanos que trepan a camionetas unas pizarras -en las que los negocios escriben sus promociones- generó alboroto y sorpresa a lo largo de la calle Guayacanes, en la ciudadela Urdesa. El hecho ocurrió el domingo 7 de julio y, a juicio de la comunidad, dejó un nuevo golpe a este sector que intenta que Urdesa continúe con vida comercial y gastronómica pese al azote de la ola delictiva.

Este lunes 8 de julio, un equipo de EXPRESO acudió a la zona y comprobó que entre los dueños de locales y moradores hay una sensación de pesar y mal sabor. A ellos no solo les preocupa la forma en que los agentes municipales actuaron, pues concordaron que retiraron los objetos sin ninguna notificación o socialización previa, sino que también calificaron el suceso como una “falta de conexión” con la realidad que vive Guayaquil.

Uno de los propietarios que accedió a hablar, pero con la reserva de su identidad, mostró un video en el que muestra el instante en que los uniformados se llevan uno de estos avisos. “Nuestros clientes son los que nos advierten que se lo llevan. Es lamentable, pues aquí hay esfuerzo de cada uno para reactivarse como pueda. La acción que hace el Municipio te desmotiva”, contó.

En torno al tema de inseguridad, el propietario explicó que los clientes llegan con “miedo” y al consultarle sobre las rondas policiales contestó que “eso se ve menos que antes”.

En la calle Guayacanes hay más de 60 locales, en su mayoría los de gastronomía. Miguel Canales

Francesca Ferrero es otra propietaria de un negocio en la emblemática calle urdesina y es conocida, además, porque presidió la Asociación de Restaurantes del Guayas. Admitió que se percibe un olvido en la zona. “Sentimos ese abandono, no tener seguridad, apoyo de autoridades”, sentenció Ferrero, quien también se muestra preocupada por el retiro de estos elementos. Y lo recordó: “Veías a la gente que salía corriendo; simplemente agarraron y nada, se llevaron las pizarras”.

Aseguró que no hubo notificación ni socialización por parte de algún funcionario, por lo que sintió inquietud que estas escenas ocurran en el mes de Guayaquil. “Si hablamos de una Municipalidad Ciudadana es escuchar las necesidades, no para sentirse perseguido por la propia autoridad. Me preocupa que si en Urdesa ocurre esto no quiero saber cómo tratan en los sectores más humildes de la ciudad. Esa manera de actuar preocupa y da mucho qué pensar...”, continuó.

A Ferrero también le angustia la inseguridad en Urdesa, pues cabe recordar que este fin de semana se registraron violentos asaltos en viviendas. Reveló a EXPRESO que ese impacto, además de los cortes de energía y aumento del IVA, han generado que diferentes establecimientos reporten una caída en su facturación del 20 al 50 %.

Reconoció que cada realidad es distinta y que afecta, asimismo, la competencia desleal y la informalidad. Todo esto deja no solo números rojos, sino que también ocasiona que aquella Urdesa dinámica se apague lentamente.

Otros propietarios concordaron que sus horarios han sufrido una metamorfosis: cierran más temprano. Los que deciden extender su funcionamiento se arriesgan, acotaron.

Rosa Gómez, trabajadora de uno de los restaurantes, evocó aquella época cuando se “podía andar y sin tanto miedo” hasta la medianoche, pero hoy aquellas escenas las mantendrá guardadas en su retina, pues el movimiento actualmente, al menos en esta zona, comprende de 19:00 a 21:00. Pocos son los valientes que se quedan hasta las 00:00. “El problema es que ningún lugar es seguro, también se colocaron más parquímetros, todo eso frena a la gente”, dijo.

Suceso. El accionar de los uniformados quedó registrado en videos de los moradores y propietarios, así como en cámaras de vigilancia. Captura de pantalla

Para concluir, los comerciantes cuestionaron el accionar municipal de retirar las pizarras, mientras hay esquinas que todavía cuentan con postes inclinados. También criticaron que existan maceteros gigantes sin árboles que se encuentran en las aceras. Estos objetos ahora se han transformado en basureros.

¿Qué dice el Municipio de Guayaquil?

EXPRESO solicitó este lunes 8 de julio una entrevista con el Municipio para que responda por el caso y gestión de tasas, pero hasta el cierre del artículo no hubo respuesta.

