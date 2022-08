El paso peatonal elevado que es utilizado, sobre todo, por los estudiantes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE), aledaña a la estructura, necesita de mantenimiento. El cemento de las escaleras del ducto ha empezado a desprenderse, el piso tiene fisuras, los pasamanos tienen grietas y, en algunos puntos, es posible ver ya las varillas de hierro.

Las carencias de Santa Elena arruinan las ganas de celebrar Leer más

“Estamos preocupados porque si el paso peatonal continúa destruyéndose ya no lo podremos usar, volveremos a ser víctimas de un accidente. Por aquí son miles de vehículos los que pasan a diario, la iluminación es mala, la zona por las noches es algo solitaria. No hay, además, parterres ni aceras. La obra es lo único con lo que contamos para proteger nuestras vidas”, comentó el estudiante John Borbor.

Este paso elevado, ubicado en la mitad de la ruta que conecta a Santa Elena con La Libertad, es el único que existe en toda la provincia. Fue inaugurado en 2002 por la Prefectura del Guayas, provincia a la que entonces pertenecía la Península. Y desde que entró en funcionamiento, no ha tenido mantenimiento alguno y los deterioros cada vez son más graves; por lo que la ciudadanía le pide a las autoridades reaccionar.

La obra. Tiene daños evidentes en los escalones desde hace un año. Joffre Lino

“Conozco que la Prefectura de Santa Elena tiene la intención de construir un paso peatonal nuevo. Como el que está deteriorado se construyó antes de que Santa Elena sea provincia, la competencia lo tenía la Prefectura del Guayas. Al parecer, nadie ahora se quiere responsabilizar. Voy a gestionar para que alguien de manera urgente efectúe el mantenimiento, sean las autoridades de aquí o el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)”, señaló el gobernador Fulton Anchundia, quien enviará oficios a ambas entidades para establecer las competencias y acciones inmediatas.

Me duele ver que en tantos años nadie ha hecho nada. ¿Por qué? ¿Por qué nadie actúa?



Wendy Bazurto,

habitante de Santa Elena

El descontento de las multas fantasmas por los radares se extiende hasta Santa Elena Leer más

Las autoridades universitarias también se muestran preocupadas por los daños en la estructura, indicó Gonzalo Vera, vocero de la entidad. El funcionario señaló que en noviembre de 2021, la Prefectura de Santa Elena y el ente universitario firmaron una carta de intención para la construcción de un nuevo paso, que sea más moderno.

Para la ejecución de la nueva edificación, la entidad provincial contrató los estudios que ya están listos, pero las labores no se ejecutan hasta conocer un informe del MTOP que debe confirmar si la vía será o no ampliada, como estaba previsto. “No sería correcto que se construya un paso peatonal, si luego la vía será ampliada y tocará intervenir todo de nuevo”, refirió Vera, quien solicitará una respuesta a la entidad.

Pedimos a gritos atención para que nuestro único paso sea atendido. Y es que su estado es preocupante.



Walter Escandón,

habitante de La Libertad

“Si no se construye un paso peatonal nuevo, se debería ejecutar un mantenimiento al que se tiene, por lo menos. No esperen a que se termine destruyendo, por favor. Actúen a tiempo”, comentó el ciudadano Manuel González.