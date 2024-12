Guayaquil se une a la celebración por los 40 años de Transformers

El Puerto Principal se une a la celebración por el aniversario 40 de la franquicia de Transformers. La Dirección de Patrimonio Cultural del Municipio, el Cómic Club de Guayaquil y The Cybertron llevarán a cabo el “Toy Fest: Transformers 40 aniversario” este 14 y 15 de diciembre.

Este evento, que busca reunir a los aficionados de las figuras de colección y a los ávidos fanáticos de Transformers, forma parte del programa ‘Cultura en Movimiento’ del Cabildo y se realizará en la explanada central de Plaza Guayarte, ubicada en la avenida Carlos Julio Arosemena.

Se trata de la primera edición de la feria, en la que se ofrecerán varios artículos de la cultura pop, como cómics, anime, legos, juegos de mesa y películas. Además, como parte del homenaje que se rinde a esta serie, que cumple cuarenta años desde su creación en 1984, también se instalará una exhibición de figuras y robots de la franquicia.

Los amantes de esta serie, como Carlos Salazar, están emocionados por este evento, que además de permitir que la ciudad tenga más espacios de encuentro, ofrece otro lugar de reunión a la comunidad geek, que tanto pide nuevos sitios para realizar ferias de este tipo.

“Solo están el Centro de Convenciones y el Palacio de Cristal disponibles para este tipo de eventos. Ojalá tomen en cuenta más sitios como Guayarte para realizar grandes ferias a futuro, porque Guayaquil puede hacerse más ‘friki’ si el Municipio o la empresa privada invirtiera en estas convenciones, porque ciudadanos interesados, hay de sobra”, comenta Salazar.

Asimismo, el coleccionista Mario Martínez ve esto como una oportunidad para llenar aún más su estante con figuras de Optimus Prime, Bumblebee, Megatron y otros robots. “Yo iré el sábado temprano, sé que más coleccionistas como yo irán, y no quiero perderme alguna buena oferta. Además, no está de más disfrutar un rato fuera de casa. Con toda esta inseguridad, poder salir a un espacio con este tipo de actividades definitivamente me dará un poco de paz, porque con cómo está Guayaquil, cada día temo que me roben o me maten solo por quitarme el celular”, comenta.

Además, durante esta feria, el Cabildo incluyó en su cronograma varias distracciones, como concursos de dibujo, cosplay, trivia sobre series y cómics, reto de ramen picante y un doble concierto musical con artistas que interpretarán temas de anime y series animadas, acompañados de un espectáculo de sonido y luces de alta calidad.

