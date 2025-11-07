Expreso
Osito la aurora
Oso Hormiguero rescatado en La AuroraCORTESÍA

Un 'osito' hormiguero fue rescatado en La Aurora tras reporte ciudadano

La Policía Nacional hizo el rescate tras reiteradas llamadas al ECU-911. El animal presentaba signos de estar aturdido

Un oso hormiguero (Tamandua) fue rescatado en una urbanización de La Aurora, en el cantón Daule, este 7 de noviembre de 2025. El espécimen fue encontrado estresado en un domicilio y entregado a las autoridades ambientales para su valoración veterinaria.

¿Cómo se reportó el hallazgo del animal?

La alerta se originó en la red social X (antes Twitter), cuando la usuaria @soymarita_arte reportó la presencia del animal silvestre. El oso hormiguero se encontraba visiblemente estresado en el portal de su casa.

En su publicación, la ciudadana mencionó que inicialmente no obtuvo respuesta del sistema Ecu-911. Sin embargo, horas después, la Policía Ambiental la contactó para coordinar el rescate. Los agentes le indicaron que la unidad de Zona 5 estaba atendiendo un caso similar en El Empalme, pero que avanzarían a su domicilio durante el día.

Oso hormiguero
Policía rescatando al oso hormiguero.CORTESÍA

Personal de la Unidad de Policía de Medio Ambiente (UPMA) llegó al lugar para el rescate. 

Según el reporte oficial, la intervención se realizó a las 13:30 en la ciudadela Santa María de la Casa Grande, ubicada en el circuito La Aurora del distrito Daule.

El parte policial, firmado por los cabos Rayner Ortega y Verónica Altamirano, indica que la acción se enmarca en el combate a la cacería ilegal y el tráfico de vida silvestre.

Tras el rescate, el espécimen de vida silvestre fue entregado a la bióloga Karina Basurto, funcionaria del Ministerio del Ambiente.

Las autoridades informaron que el tamandua fue trasladado de inmediato al Parque Histórico de Guayaquil. 

En este lugar recibirá una valoración veterinaria completa antes de proceder con su posterior reinserción a su hábitat natural.

Final feliz hormiguero
El oso hormiguero fue trasladado al Parque Histórico para su evaluación.CORTESÍA

