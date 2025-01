UCSG ofrecerá misa de réquiem por el padre Juan Ignacio Vara

El martes, 14 de enero, en la capilla de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), se realizará una misa por el descanso eterno del padre Juan Ignacio Vara. En este centro educativo, el sacerdote fue docente.

Vara falleció, el 1 de enero, a sus 86 años, en Bilbao, España. Nació en Barakaldo, el 12 de agosto de 1938. En 1963, vino a Ecuador como misionero; comenzó su actividad eclesiástica en Ambato, donde colaboró para la conformación de la Asociación de Escritores y Artistas Jóvenes del Ecuador. También formó parte del grupo de asesores de los Sínodos diocesanos de Riobamba, Cuenca y Los Ríos. Años más tarde, dio catedra de Teología en varias facultades de la UCGS.

Recuerdo de sus exestudiantes universitarios

Michael Franco fue estudiante de Varas cuando cursó la carrera de Comunicación en la Universidad. Uno de los términos que el sacerdote decía y que más le impactó fue “los chupópteros”. Franco comenta que, para él, con esa frase, Vara buscó darles una lección moral que evocaba a valores fundamentales, como la responsabilidad, el trabajo en equipo y la ética. “Si te unes a un grupo de estudio da tu aporte y no chupes los conocimientos de los demás”.

Fernanda Carrera también estudió con Varas, cuando ella tenía 17 años. A edad, cuenta, no sabía mucho sobre política, pero él les hizo entender que todos eran sujetos políticos y que la política atravesaba todas las acciones humanas. Además, los alentaba a participar en la política universitaria, a ser críticos con la universidad, a indagar sobre cómo se manejaban los recursos públicos que había en la universidad, a que no perdieran el tiempo y a que estudiaran.

Los invitaba también a “que valoráramos nuestra educación, porque no estábamos allí para vagar y eso me motivó a ser mejor, a estudiar, a investigar, a no hacer el mínimo esfuerzo ni a copiar”. Carrera analiza que él tenía una postura “súper interesante” con el tema de que la corrupción empezaba en las aulas.

Obras publicadas

En uno de sus textos, publicados en la editorial ‘Teología de bolsillo' de la UCSG, Vara escribió: “Nuestro Jesús no era un soñador de utopías y sabía que, en la tierra, jamás habría una plenitud total del Reino. Se contentaría con que, en muchas esquinas de la vida, se encendiera una antorcha de amor para las noches de frío y se abrieran más centros de desintoxicación de tanta felicidad a la carta. Que hoy, con más frecuencia de la deseable, todavía sigue habiendo quienes, por Jesús, tienen que recibir bautismos de sangre”.

Creó el folleto ‘Sucede en la Iglesia’ donde exponía los hechos que sucedía en la iglesia. Además, publicó dos libros: ‘Navidad no es un cuento, es un poema’ y ‘Al filo de la palabra’; ambos publicados en 2017, en España. En Ecuador publicó ‘De sobremesa’, en 1986. Además de las obras: ‘22 poemas’, ‘La voz contra el muro’, ‘Canciones de Babilonia’, ‘Casa de empeños’, ‘A quemarropa’ y ‘El círculo no es redondo’. Escribió en EXPRESO y en El Telégrafo.

En 2007, Juan Ignacio Vara volvió a España y trabajó en el hospital De Cruces.

