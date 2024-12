Guayaquil se une al Jubileo 2025: Un llamado a la conversión y el perdón

Guayaquil se sumará a la gran celebración del Jubileo 2025, el histórico evento de la Iglesia Católica, que comenzó el 24 de diciembre con la apertura de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro en Roma, a cargo del Papa Francisco. Este acto da inicio a un Año Jubilar, que se celebra cada 25 años y ofrece a los fieles la oportunidad de recibir indulgencias y renovar su fe a través de la peregrinación y el paso por las Puertas Santas.

El Jubileo, también conocido como Año Santo, es una ocasión especial en la que la Iglesia otorga perdón y gracias espirituales a los fieles. Durante este tiempo, se invita a los creyentes a un camino de conversión y reconciliación con Dios, a través de prácticas como la confesión, la participación en la Eucaristía y la oración por las intenciones del Papa. Este evento tiene un enfoque tanto espiritual como social y ecológico, impulsando la solidaridad, la justicia social y el cuidado del medio ambiente.

Carolina Armas, quien habita en Sauces 4, participará de las actividades que la iglesia Católica hará. "No me siento bien conmigo misma y quiero reconciliarme con Dios, con mi familia y conmigo. Tuve varias pérdidas en 2023 y esta año, y me resentí con todo y con todos. Perdí mi esencia y quiero recuperarla. Siento que el 2025 será un año especial para mi y quiero intentarlo todo para hallar la paz que perdí", reconoce a EXPRESO.

Juliana Pinzón, habitante del norte de Guayaquil, comparte la idea. Asegura que desde que llegó la pandemia y perdió a sus padres, su vida y forma de actuar no fue la misma. "He sentido tanto rencor este año que me lastima. Esto, sumado a las crisis que hemos vivido, me han llenado de ira; y no quiero seguir viviendo así, ni hacer sentir mal a las personas, que es lo que he hecho. Siento que necesito reencontrarme y este Jubileo pienso que será el inicio de todo", confesó.

La apertura del Jubileo en Guayaquil

Guayaquil vivirá su propio momento significativo en el marco de este Año Jubilar. El 18 de enero de 2025, el cardenal arzobispo de Guayaquil, Luis Gerardo Cabrera Herrera, encabezará una procesión que partirá a las 09:00 desde la Parroquia Nuestra Señora del Carmen (La Victoria), para llegar a la Catedral Metropolitana, donde se celebrará una Misa a las 09:30. Esta ceremonia marcará de manera solemne el inicio del Jubileo en la ciudad.

¿Cuáles serán los templos jubilares en la ciudad?

Para que los fieles guayaquileños puedan obtener la indulgencia plenaria, deberán peregrinar a los templos designados como “iglesias jubilares”. En la ciudad, estos lugares incluyen:

Catedral Metropolitana (Chimborazo entre 10 de Agosto y Clemente Ballén)

Santuario María Auxiliadora (avenida Domingo Comín y Paseo Salesiano)

Santuario de la Divina Misericordia (Km. 26 vía a la costa)

Santuario Cristo del Consuelo (Lizardo García y Calle A)

Santuario Nuestra Señora de la Alborada (avenida Rodolfo Baquerizo y calle José María Egas)

Santuario María Madre de Guayaquil (Mucho Lote 1, 5ta y 6ta etapa)

Santuario de Schoenstatt (avenida del Santuario y avenida Juan Tanca Marengo Km. 4,5)

Parroquia Stella Maris (1er callejón 56A y Av. Monseñor Domingo Comín)

Parroquia Madre Dolorosa (ubicada detrás del Mall El Fortín)

En estos templos, los fieles podrán participar de misas, confesiones y catequesis, y podrán cumplir con los requisitos para obtener la indulgencia plenaria, como confesar sus pecados, participar en la Eucaristía, orar por las intenciones del Papa y rechazar el pecado.

Un llamado a la conversión social y ecológica

El Jubileo no solo es una invitación a la renovación espiritual, sino también a un compromiso con la justicia social y el cuidado del medioambiente. Es un llamado a la conversión personal y colectiva, a restablecer relaciones con Dios, con los demás y con la creación. Las obras de misericordia, la promoción de la paz y el cuidado de la Tierra son ejes fundamentales de este Año Santo.

El Jubileo 2025 culminará el 6 de enero de 2026, con el cierre de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro, durante la solemnidad de la Epifanía, que recuerda la manifestación de Cristo al mundo entero.

Contexto del Jubileo 2025

Este Año Jubilar, según publicó días atrás la agencia EFE, tiene un significado especial, ya que se celebra en un momento crucial para la Iglesia, en el cual el Papa Francisco, a sus 88 años, ha asegurado su presencia en los actos más importantes del evento. Se espera que el Jubileo reciba a unos 32 millones de peregrinos de todo el mundo, consolidando su importancia como una manifestación global de fe y fraternidad.

El Jubileo, instaurado por el Papa Bonifacio VIII en 1300, se celebra cada 25 años desde que el Papa Pablo II lo formalizó con la bula ‘Ineffabilis Providentia’. Durante este tiempo, la Iglesia otorga indulgencias a quienes realicen obras de caridad y atraviesen las Puertas Santas de Roma o de otros lugares santos.

El Papa Francisco abrió la Puerta Santa en Roma el 24 de diciembre de 2024, dando inicio oficial a este Año Jubilar, en el que se invita a los fieles a vivir un tiempo de renovación, perdón y fraternidad.

