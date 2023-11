Turistas no le temen al virus aviar

Los fines de semana son esos dos días que tenemos libres para descansar, recrearnos, comprar o viajar. Varios prefieren salir de las ciudades cubiertas de hormigón a sitios no tan lejanos, donde puedan respirar aire puro.

Puerto de El Morro, donde la comunidad ha alertado de hallar aves muertas a causa de la gripe aviar, es uno de esos lugares que se encuentran cerca de Guayaquil, a 104,6 km; en auto está a una hora con 45 minutos. Primero se llega a El Morro, parroquia rural de Guayaquil; de allí, unos 4 km más encontramos esta pequeña localidad que goza de una natural vista: el manglar y el estero.

El sábado 18 de noviembre, la marea estaba baja; se divisaba una playa. Las canoas estacionadas no estaban flotando sobre el estero, sino que reposaban sobre un lecho arenoso.

Los amigos guayaquileños Kevin Tomalá y José Izurieta habían escogido visitar este sitio, debido a que Izurieta no lo conocía, Tomalá sí, pero ya tenía dos años sin ir. Ambos se sentaron en el borde del malecón a contemplar el manglar y a pajarear, mientras conversaban.

Platicar. Este lugar es silencioso, lo cual permite realizar lecturas y charlar. Gerardo Menoscal

Tomalá no se había enterado del brote de influenza aviar en el Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro y de que aves habían muerto por esto. Lo que sí se había percatado es que en esta ocasión eran contados los turistas.

Aunque Izurieta sí había leído “algo” de que las aves estaban enfermas, quiso ir porque no conocía el sitio. Primero, fueron al Cerro del Muerto, en El Morro, pero no pudieron ingresar. Allí se puede hacer actividades, como excursiones..

Al decidir ir a este atractivo turístico, “no lo tomé en consideración”, comenta Izurieta. Y es que durante el tiempo que estaba allí “no he visto nada fuera de lo común”.

El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica confirmó, hace poco más de una semana, de un brote de influenza aviar en manglares de El Morro y activó nuevos protocolos. En un comunicado indicó que, ante la reciente alerta emitida por pescadores del recinto sobre la presencia de aves muertas, activó de inmediato los protocolos de vigilancia, seguimiento y disposición final de animales silvestres, como aves migratorias y residentes en sus zonas de congregación y paso.

Además se notificó, aseguró en un comunicado de manera inmediata a Agrocalidad y al Ministerio de Salud Pública para reforzar los protocolos de bioseguridad, reducir y mitigar los impactos del virus en la economía y la salud.

Pero de esta situación, aun si los viajeros están al tanto dicen no sentirse afectados. “Sé eso sí que no debo manipular las aves, pero de todas formas decido seguir yendo a este lugar que para mí es un paraíso, porque estoy cansada de la inseguridad y el encierro al que me veo sometida en Guayaquil”, precisó Anabel Sobarzo, quien este fin de semana recorrería el lugar con amigos que llegaron de Madrid, Europa.

Las aves, como lo constató EXPRESO en un recorrido, se desplazan tranquilamente por la zona. Se nota una variedad de pájaros, pero se ven más a las gaviotas y garzas rosadas por el aire.

Comida Los mariscos son las estrellas de las cartas. Los protagonistas son: los ceviches y los arroces marineros, de camarón, de concha y de pescado. También lisa asada.

Hace 10 años, la ecuatoriana Alexandra Olvera no había visitado el sitio; ella recién regresó de España. Todo ha cambiado para ella, antes no estaba el muelle ni el malecón. Olvera también desconocía de la situación sanitaria. En esta ocasión junto a su familia hizo el tour para ver a los delfines, ya que para ingresar al Refugio de Vida Silvestre está prohibido, debido al brote.

Jorge Montaluisa y Lady Peñafiel, oriundos de Latacunga, están trabajando en Guayaquil y decidieron conocer este rincón cuando estaban trasladándose a la playa. A ellos le llamó la atención el nombre y decidieron adentrarse. Al igual que otros turistas, no tenían conocimiento de la influenza aviar.

Las garzas son una de las aves que más atraen la mirada de los turistas. Gerardo Menoscal

Ellos se unieron a otros visitantes, se subieron a una canoa y se adentraron al manglar.

Ahí también fue Alberto Plúas. Para él, el sitio ha progresado. Su recuerdo era el de un pequeño poblado con pocas casas, pero ahora admira que “está bonito” y poblado. Él tampoco se había enterado de la situación de las aves. A su criterio, esta situación sanitaria no afectaría el turismo, porque no veía ningún pájaro muerto. Narra que hace unos dos o tres meses, algunas aves murieron, pero a causa del calentamiento del agua; no podían capturar peces. “Incluso a los pescadores los perjudicaba, porque sacaban pocos peces; pero el agua ya está templada”.

En cambio, María Alejandra Ruano junto a Alan Lugmania conocía de la situación, pero eso no los desanimó a ir. Es más, comentaron que ellos animarían a que más personas puedan visitar el lugar porque sobre todo la gastronomía de El Morro los había sorprendido más.

Mayor promoción del atractivo turístico

Para quienes se dedican y viven del turismo, las visitas han disminuido a raíz de la pandemia de coronavirus, pero sienten que desde las diferentes carteras de Estado no se ha hecho nada para reanimar esta actividad económica. De lunes a viernes, no hay muchas personas que lleguen al sitio; los fines de semana, sí.

Fotografiar. Cada rincón de puerto El Morro permite realizar variadas fotografías de los visitantes. Gerardo Menoscal

Alan Escalante, representante de una operadora, cree que todavía no se puede medir el impacto de la gripe aviar, debido a que tiene poco tiempo de que se haya anunciado la enfermedad. Él cree que desde agosto ha mermado más la afluencia, pero por la inseguridad que se vive en el país. Guillermina Cruz vende suvenires y menciona que tanto ella como sus coterráneos aprovechan los feriados para poder vender más. Aun así, no consigue como antes. En una buena fecha obtiene unos $ 300, caso contrario entre $ 50 y 100. También hay días que no vende nada. A diferencia de ellos, Mariuxi Morales, quien tiene su comedor, ya ha sentido los efectos de esta influenza.

