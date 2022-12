Washington Daniel Cruz, de 40 años, guardia de seguridad de la Fiscalía de La Libertad; y Leonardo Quimí, de 36 años y quien laboraba como chef, fueron asesinados entre la tarde y noche del pasado 26 de diciembre en el cantón.

La muerte de Cruz, que se suma a la lista de los ya 22 asesinados de la provincia de Santa Elena solo en diciembre, un hecho que ha ahuyentado al turista en estas fiestas; se produjo a las 16:45 en las afueras del edificio del Ministerio Público, al pie de la oficina donde se receptan denuncias; mientras que Quimí fue acribillado a las 23:50 al interior de un bar en el barrio Abdón Calderón.

Solo este mes han asesinato al estilo sicariato a 24 personas. En total, en el año, la lista suma 108.

Varios de los clientes tuvieron que lanzarse al piso para evitar que alguna bala perdida los alcance. En la confusión el criminal huyó en una moto. Los agentes han logrado obtener las grabaciones de las cámaras en donde quedaron registrados ambos hechos.

“Se están analizando los videos para poder determinar la identidad de los criminales. Aún no se puede adelantar las causas de los asesinatos. Continuamos con la investigación hasta descubrir más detalles”, dijo el coronel Carlos Mancheno, jefe de la Policía Judicial.

Frente a estos hechos, ayer decenas de personas cuestionaron la falta de seguridad y de un plan integral. “Nadie vino en esta Navidad a la Península. Si todo va mal, si el turista no llega; alcaldes y usted señor gobernador serán los culpables de que todo vaya mal. Indolentes. ¿Cuándo piensan actuar? Estamos ya jodidos”, señaló Andrea Altamirano, dueño de un restaurante en Salinas.

Richard Guerrero, guayaquileño que fue a Salinas a pasar el día el pasado lunes, aseguró que no irá para el 31 de diciembre a ese balneario, donde tiene una casa, como tradicionalmente lo ha hecho. “No quiero escuchar balas, ni tener miedo a comer y a que me roben. Para eso me quedo en Guayaquil. Si busco la Península es para tener paz. No para tener una adrenalina que no busco, ni quiero”, indicó.

Katthy Rendón, también del Puerto Principal, coincidió y dijo que pasará las fiestas lejos de Chipipe, donde tiene un departamento. “Sé que han robado hasta en la playa, sobre la arena. Eso no quiero. Quemaré el año en la ciudad”, sentenció.