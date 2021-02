La Troncal 4 de la Metrovía registra un avance del 98 %

La construcción de 22 de los 24 paraderos, con sus carriles exclusivos, de la Troncal 4 del sistema de la Metrovía, se encuentran terminados. Asimismo, la edificación de la parada 19, ubicada en la avenida Simón Bolívar y pasaje Villamil, que tiene un avance del 65 %. Así lo informó Franklin Guerrero, funcionario de la Unidad Ejecutora de Proyectos con Financiamiento Externo del Municipio de Guayaquil.

Entre los trabajos que se ejecutan está el montaje de la estructura metálica, así como el izado de las columnas. En coordinación con la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) se retira la señalización existente que será reemplazada por una nueva.

12 paraderos de integración y 12 paraderos exclusivos y que beneficiará a 400.000 usuarios de la Troncal 4 y sus enlaces.

Este proyecto prevé beneficiar a 400.000 habitantes. Se tiene previsto que la inauguración sea para el segundo semestre de 2021, según los planes de la ATM. La entidad tiene la tarea de vigilar el funcionamiento de este sistema de transporte, pero, así como lo publicó EXPRESO, hay incertidumre entre los moradores de la parroquia Febres Cordero, al suroeste.

Ellos solicitaron a las autoridades que no se retiren los buses de transporte público en el sector. “Cada líder barrial se reunió con los habitantes del sector y la preocupación de que no existan suficientes alimentadores y de que las personas al regresar de su trabajo tengan que caminar varias cuadras, es de todos. Por esto pedimos que no se retiren las líneas de las unidades de la zona, que es lo que se pretende hacer”, dijo Guillermo Leones, presidente de Pueblo Negro y representante de la Coordinación de Confederación Unitaria de Barrios de Ecuador.

Los líderes comunitarios aclararon que el problema no radica en tener que caminar más o menos, sino la inseguridad que hay en el sector y para demostrar que los delincuentes se han adueñado de las calles relataron varios delitos.