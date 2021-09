Ciclistas y peatones se adueñan de un tramo de la 9 de Octubre por el Día Mundial sin auto

Pensar en todas las alternativas de movilidad que existen es lo que esta mañana promueve el Día Mundial Sin Auto. En Guayaquil para conmemorar la fecha, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) ha cerrado la avenida 9 de Octubre desde la calle Pedro Carbo a Chimborazo. Son tres cuadras que, para algunos ciudadanos, resultaron pocas para recordar un día tan importante, sobr etodo porque la ciudad no es ajena al problema de la falta del parqueo, embotellamiento de vehículos y la falta de un buen sistema de transporte urbano, como lo ha venido publicando este Diario.

"Esta celebración el año pasado no fue impresionante, ahora ha mejorado, pero todavía le falta destacar lo que realmente implica un día sin utilizar el carro. Aunque para lograr que se use más el bus urbano o la Metrovía deben existir suficientes unidades en las horas pico, para evitar que uno viaje apretado", dijo a EXPRESO Paola Martínez, ciudadana que hoy dejó su automóvil en casa para unirse a la celebración del Día Mundial Sin Carro. Ella es una de las personas que antes de empezar sus labores vio los stands que se han instalado en pleno bulevar.

Las personas con movilidad reducida se movilizaron con seguridad. Freddy Rodriguez

Entre las carpas esta la de la Universidad Católica. Los alumnos de la facultad de Arquitectura invitaban a los peatones a jugar con un dado gigante, dependiendo de dónde caía debía responder una pregunta sobre la COVID-19. "Se pensó en la importancia de los juegos en familia que se debieron dar durante el tiempo en que fue necesario estar encerrado en casa", indicó la maestra Gilda San Andrés.

Aprovechando el tramo en que la avenida se volvió peatonal, salieron algunos ciudadanos a pasear con sus mascotas; otros, en bicicleta; y no faltaron quienes usan sillas de ruedas y patinetas. "En días como hoy, me siento la dueña del espacio público y me siento segura. Me gustaría que siempre sea así. O al menos que en los puntos turísticos, tenga la seguridad y facilidad de desplazarse sin miedo", señaló Karina Montesdeoca, quien se movilizaba en una silla de ruedas. Su prima la acompañaba.

Los stands permanecerán abiertos hasta las 15:00 de este 22 de septiembre. Freddy Rodriguez

En el lugar también se ubicaron los emprendedores, que ofrecían desde comida sana hasta una variedad de artículos artesanales. El evento que empezó a las 8:00 de hoy, será hasta las 15:00.