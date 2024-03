Pedro Carbo: Se suspenden cabalgatas tras faenamiento de seis caballos de raza

Juan Márquez Choez observa con gran tristeza cómo los cuatreros habían dejado los esqueletos de sus seis caballos de raza, que en la madrugada del miércoles 28 de febrero fueron robados de la hacienda que arrienda ubicada en Pedro Carbo, provincia del Guayas.

La Policía, tras conocer el hecho, hasta el cierre de esta edición continuaba varías pericias para identificar a los cuatreros qué tras robarse las acémilas, las matan para comercializar su carne, atentando contra la salud pública.

Este es el segundo caso de robo de caballos de raza en menos de un mes, ya que el primer ataque de esta banda fue en la zona de Santa Lucía.

Los pobladores de Pedro Carbo, tras conocer la noticia, no compraron carne en las diversas tercenas del cantón, " No hemos vendido carne como otros fines de semana, porque la gente se enteró del faenamiento de los caballos a la entrada del cantón. Nosotros no vendemos estas carnes, pero la gente no nos cree, pedimos a las autoridades investiguen dónde la están vendiendo", comentó Julio Aguilera, residente de la localidad.

Mientras tanto, Ronaldo, ganadero de la zona, expresó que tres cabalgatas estaban programadas para fines de este mes de marzo se postergaron por la muerte de los caballos.

Uno de los afectados manifestó a EXPRESO que sus caballos están valorados en más de tres mil dólares, "Me quedé a pie y ya no podré asistir a las cabalgatas, me duele mucho como los mataron a mis caballos de paso", se lamentó.

