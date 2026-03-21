Transporte en Guayaquil este fin de semana: cómo operan buses con toque de queda

El toque de queda en Guayas cambia la movilidad desde Guayaquil: buses adelantan sus salidas y se eliminan viajes nocturnos

En la Terminal Terrestre de Guayaquil, los viajeros se apresuran a tomar las últimas frecuencias antes de las 21:00, en cumplimiento del toque de queda.

La rutina de viaje desde Guayaquil ha cambiado de forma drástica. El toque de queda vigente en la provincia del Guayas no solo deja vacías las calles por la noche, sino que también obliga a miles de pasajeros a adelantar sus desplazamientos y replantear la forma en la que se movilizan hacia otras ciudades del país.

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En la Terminal Terrestre de Guayaquil Jaime Roldós Aguilera, el movimiento continúa, pero los buses ya no salen durante la madrugada y las últimas frecuencias del día se concentran antes de las 21:00 para cumplir con la restricción que rige desde las 23:00. En el lugar el movimiento inicia a las 6:00.

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Últimos horarios de buses desde Guayaquil

Las principales cooperativas, como ha venido publicando EXPRESO, han ajustado sus salidas y, en muchos casos, los últimos turnos se adelantan más de lo habitual.

Estos son algunos de los horarios actuales en las rutas más concurridas:

Playas – Posorja: último bus a las 21:00

Santa Elena: salidas hasta las 18:30 (frecuencia cada dos horas)

Los Ríos (Babahoyo): última salida a las 19:40

Manabí: opera hasta las 21:00

Esmeraldas: último turno a las 21:00

Tungurahua (Ambato): salida final a las 20:15

Azuay (Cuenca): último bus a las 20:30

Santo Domingo: última salida a las 17:10 (se recomienda llegar 40 minutos antes)

Pichincha (Quito): última frecuencia a las 20:15

Estos horarios reflejan la eliminación casi total de los viajes nocturnos y una mayor concentración de pasajeros en la tarde y primeras horas de la noche.

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Viajeros pierden rutas por falta de horarios nocturnos

Para los usuarios frecuentes, viajar se ha vuelto más complejo. La planificación ya no es opcional, sino una necesidad ante la reducción de frecuencias en la noche.

“Antes yo podía salir de trabajar y tomar un bus tranquilo en la noche, pero ahora tengo que apurarme. Si no llego antes de las ocho, ya no viajo”, cuenta María Gabriela López, quien se moviliza constantemente entre Guayaquil y Babahoyo.

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Una situación similar vive Jimmy Coronado, comerciante que viaja a la Sierra. “Los buses a Ambato o Quito salen más temprano. Si pierdes ese turno, te toca esperar hasta el día siguiente. Todo se ha complicado”, explica.

El comerciante relata que incluso ya ha perdido turnos por el tráfico: “Me he retrasado, llego tarde y ya no encuentro nada. Ojalá pronto acabe el toque de queda”.

En rutas como la de Santo Domingo, las opciones también se han reducido. “Ahora prácticamente tienes un solo horario. Si no alcanzas ese bus de la tarde, ya no hay cómo”, comenta otro pasajero en la terminal.

El toque de queda rige desde el 15 de marzo y se extenderá hasta el 31 de marzo en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro, lo que mantiene bajo presión la movilidad interprovincial y obliga a los viajeros a reorganizar sus tiempos.

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