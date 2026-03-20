Basura en Guayaquil: sanciones por sacarla en horarios no permitidos

Ante el toque de queda en Guayaquil, hay cambios en la programación del servicio de recolección de basura

En Guayaquil, sacar la basura fuera de los horarios establecidos no solo genera problemas sanitarios y de orden urbano, sino que también puede acarrear multas que, en 2026, van desde 96,40 hasta 602,50 dólares.

Las multas se aplican a quienes incumplen estas disposiciones, ya sea dejando fundas en la vía pública antes o después del paso de los recolectores.

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Estas infracciones son detectadas por agentes municipales o a través de sistemas de videovigilancia, en el marco de los controles que buscan reducir puntos críticos de basura en distintos sectores de la ciudad.

Desde el Municipio se ha insistido en que el respeto a los horarios no solo facilita el trabajo de recolección, sino que también previene la proliferación de plagas, malos olores y el deterioro del espacio público.

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Toque de queda en Ecuador: Problemas por la recolección de basura

El 15 de marzo de 2026 se inició el toque de queda, de 23:00 a 05:00, en cuatro provincias de Ecuador, entre ellas Guayas. Por ello, la circulación en ese horario quedó restringida incluso para quienes realizan labores como la recolección de basura en Guayaquil.

Ante este escenario, durante los primeros días del toque de queda se evidenciaron montículos de basura en las calles del Puerto Principal, debido a la falta de recolección, lo que generó molestias en la ciudadanía.

Los malos olores que emanaban de las fundas con desechos generaron reclamos por posibles problemas de insalubridad. Incluso, la alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, pidió al Gobierno central que se permita a los trabajadores de recolección operar durante el toque de queda.

El consorcio Urvaseo indicó que, desde el 15 de marzo, se implementó un horario extendido del servicio con un despliegue de más del 40 % de unidades adicionales a las que normalmente realizan la recolección de basura. "Es decir más de 140 vehículos diarios recorriendo Guayaquil", expuso.

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