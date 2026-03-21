La revelación en 2022 de EXPRESO sobre el caso Lafattoria

Este Diario publicó una serie de reportajes sobre Lafattoria, empresa que dominaba el menú de las cárceles de Ecuador

Lafattoria ha estado bajo la lupa desde 2022 por acaparar contratos de alimentación en Ecuador, recibiendo cerca de 490 millones de dólares en seis años. La empresa, presuntamente vinculada a Los Choneros, mantuvo el control del servicio en cárceles y el programa de alimentación escolar mediante convenios de pago y prórrogas durante los gobiernos de Correa, Moreno y Lasso, despertando alertas sobre un monopolio blindado por la falta de competencia y polémicas decisiones estatales.

¿Cómo logró Lafattoria contratos de 490 millones de dólares en Ecuador?

La trayectoria de esta firma no es reciente. Desde 2008, su razón social abarca desde la administración de restaurantes hasta centros comerciales. Sin embargo, su verdadero auge económico provino del Estado. Entre 2016 y 2018, la empresa fue la única participante en procesos críticos de compras públicas, lo que le permitió adjudicarse contratos por más de 50 millones de dólares en apenas tres procesos.

La firma continuó operando incluso después de que sus contratos vencieran en 2018. Para mantener el servicio en los centros de rehabilitación social, se recurrió a la figura excepcional de convenios de pago, mientras que en el sector educativo las extensiones de convenios superaron con creces el tiempo inicial de 24 meses.

Entre 2016 y 2018, la empresa Lafattoria fue la única participante en procesos críticos de compras públicas EMERSON RUBIO

El control total del Programa de Alimentación Escolar

El impacto de Lafattoria no se limitó a los centros penitenciarios. En el ámbito educativo, la empresa percibió 324 millones de dólares entre 2017 y 2021 por proveer alimentos en ocho provincias, incluyendo Guayas y Pichincha.

Cifras clave del monopolio escolar:

50 % del presupuesto total del Ministerio de Educación para alimentación fue destinado a esta sola empresa.

Ocho prórrogas justificadas por la emergencia sanitaria y cambios legales.

Presencia dominante frente a otros competidores como Consorcio Ordeño-Fortesan y Leche Gloria.

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Pese a las alertas de monopolio, la respuesta de las entidades de control ha sido esquiva. Exministros como César Navas, María Paula Romo y Gabriel Martínez deslindaron competencia directa sobre la contratación, aunque reconocieron que la alimentación es vital para la seguridad interna de las cárceles.

Por su parte, la exministra Rosana Alvarado justificó la falta de competidores señalando que pocas empresas cuentan con la capacidad logística y de seguridad para cubrir la demanda nacional. Mientras tanto, exdirectores del SNAI y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado han evitado profundizar en por qué no se sectorizaron los procesos para permitir la participación de pequeñas empresas.

Caso Lafattoria y una red de lavado de activos

La Policía Nacional ejecutó el Operativo Presidiario, desarticulando la mayor red de lavado de activos en la historia reciente de Ecuador, vinculada a la organización criminal Los Choneros. Según el Ministerio del Interior, el entramado liderado por Richard Villagrán, propietario de Lafattoria, movilizó más de 1.700 millones de dólares a través del sistema financiero, utilizando depósitos en efectivo de presos y conexiones directas con los entornos familiares de Adolfo Macías, alias Fito, y el fallecido Junior Roldán.

John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador, señaló el vínculo de la empresa con la familia de alias Fito y un esquema de lavado de dinero. Archivo

Operativo Presidiario: El histórico golpe a las finanzas de Los Choneros

El ministro John Reimberg calificó esta intervención como el impacto más profundo a las economías criminales del país. La operación, que se concentró en las provincias de Guayas, Pichincha y Los Ríos, dejó como saldo 11 detenidos, incluyendo a un mayor de la Policía en servicio activo.

Las autoridades confirmaron que esta estructura supera en magnitud a casi cualquier operativo previo en el país. El centro de la investigación es el ciudadano estadounidense Richard Villagrán, cuya empresa, Lafattoria, fue la principal proveedora de alimentos en las cárceles ecuatorianas hasta mediados de 2024.

El esquema de lavado: Depósitos de PPL y el holding de Villagrán

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) detectó un mecanismo sistemático de blanqueo de capitales. Solo la empresa Lafattoria registró movimientos superiores a los 1.472 millones de dólares.

Puntos clave del mecanismo detectado:

Gran parte del capital provenía de depósitos constantes en efectivo realizados por personas privadas de la libertad (PPL).

El dinero era transferido hacia las cuentas de la empresa y de sus propios empleados.

Se movilizaron 178 millones de dólares adicionales a través de personas naturales pertenecientes a la red.

Vínculos con alias Fito y Junior Roldán

La investigación reveló que Lafattoria no operaba de forma aislada. El Ministerio del Interior confirmó nexos con Queen Water, embotelladora de Inda Peñaherrieta, esposa de alias Fito. Asimismo, las pesquisas involucran al entorno de Azhael Roldán, hijo de Junior Roldán, extendiendo la red hacia los herederos de las estructuras delictivas ya sentenciadas.

Actualmente, cinco sospechosos se encuentran en el Cuartel Modelo de Guayaquil. El Gobierno ha iniciado los procesos para que Richard Villagrán regrese al país y enfrente los cargos por este millonario desvío de fondos.

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