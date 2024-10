Los trámites vehiculares en Guayaquil se complican por apagones programados

Desde que inició la emergencia energética, decenas de guayaquileños han reportado un gran número de interferencias al intentar sacar turno para la revisión vehicular debido a los horarios de cortes y fallos recurrentes en la página de agendamiento de turnos.

Para este mes de octubre, la revisión técnica vehicular se realizará a los automóviles cuyas placas terminen en el número 9. Marcelo Dueñas, ciudadano del Puerto Principal, es uno de los conductores que debe realizar este mes ese proceso, y que no ha podido acceder al sistema desde que inició el mes.

“Todo octubre he pasado conectándome, haciendo refresh, reiniciando la compu y abriendo una y otra vez la página de la Agencia de Tránsito y Movilidad. Todo para que colapse y no pueda hacer nada desde casa. He tenido que asistir a las agencias físicas, pedir tiempo libre del trabajo, que luego me descuentan o piden que trabaje más tiempo; no es justo”, comenta.

Al igual que él, otros ciudadanos también se han visto obligados a tomar estas medidas, debido a los varios fallos registrados en la página web.

"Nada, no ha servico para nada la plataforma de la ATM. La única cita que me ha dado es con el psicólogo, por todo el enojo que hace dar esta situación", comenta el ciudadano Arturo Parra.

Multas por no realizar el proceso a tiempo

Por esta razón, la ATM aseguró a la ciudadanía a través de un comunicado público, que el jueves 31 de octubre aún mantendrán el servicio en los tres centros de Revisión Técnica Vehicular (RTV), que están localizados en el norte, sur y vía a Daule. Las instalaciones estarán operativas al público desde las 07:00 hasta las 19:00, tanto para ciudadanos que tengan turno, como aquellos que no.

En el caso de que los ciudadanos no lleven a cabo este trámite en el mes que les corresponde, la ATM emitirá una multa de 25 dólares a los infractores por no matricular su vehículo en el período designado (desde febrero hasta noviembre), finalizando con una recarga adicional de 25 dólares en diciembre; en total 50 dólares.

