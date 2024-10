¿Hasta qué hora estarán abiertos los cementerios en Guayaquil en el feriado?

Guayaquil ya tiene establecidos los horarios en los que se podrán visitar las cementerios municipales durante el feriado. El horario, según un comunicado emitido por el Municipio de Guayaquil será fijo desde este 31 de octubre y el 4 de noviembre próximo.

A diferencia de otros años, por el tema de los apagones y lo inseguro que resulta recorrer las calles del Puerto Principal a oscuras, la mayoría de ciudadanos ha confirmado que hará visitas a sus seres queridos en los camposantos durante el día.

"Años atrás lo hacía en la tarde, al caer la noche, nos quedábamos horas junto a nuestro difunto, en este caso mi abuelo, y tomábamos colada morada y guaguas de pan en la noche. Hoy, la tradición será distinta. Por temas de seguridad", asegura Delia Caicedo, quien tiene enterrado a su abuelo en el cementerio Ángel María Canals, en el Suburbio; donde en junio pasado precisamente fue asesinado al estilo sicariato su administrador.

Hecho: El entonces administrador del cementerio del Suburbio fue asesinado en junio de este año. La víctima, según las primeras investigaciones, habría recibido amenazas de muerte porque presuntamente no estaba dando bóvedas ni nichos, lo que provocó un altercado", indicó el investigador.

De forma similar opina Jéssica Núñez, residente del sur de Guayaquil, quien irá temprano al mismo cementerio. "Ya no confío en nada ni nada. Veré a mi padre, lo honraré con flores; pero no haré la comida que siempre hacía en el lugar. Allí ha habido ya crímenes, no quiero jugarme la vida. Eso me lo reservaré. Hoy todo está mal en la ciudad: sobran los ataques, bajo cualquier escenario".

Horarios fijos de ingreso a los camposantos

Según el comunicado oficial, en los cementerios Ángel María Canals, el de Pascuales, el de la Casuarina, el de Posorja y Tenguel, entre las 8:30 y las 16:00 los sitios mantendrán abiertas sus puertas.

"Durante el feriado las instalaciones de los cementerios municipales de Guayaquil contarán con resguardo proporcionados por agentes de la Policía Nacional, Segura EP y ATM. Esto garantizará que los visitantes puedan rendir homenaje a sus seres queridos en un entorno seguro y tranquilo", reza el anuncio.

No obstante para la ciudadanía, resulta indispensable que la Policía se haga presente y durante todo el día. "Se ha vuelto común, mucho más de lo normal, que lleguen personas a rendir homenaje a punta de balas. Eso nos tiene aterrados. ¿Y si una bala perdida nos da? ¿Seremos el próximo en estar en la tumba? Ahora ni en los cementerios hay paz. A esto ha llegado el país", señaló Willy Cobeña, habitante del sur de la ciudad.

