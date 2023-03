La tragedia marcó a una familia completa de Málaga II, vía a Salitre (Daule). Tres integrantes de una familia de cuatro murieron por intoxicación, de acuerdo a los resultados de la autopsia de uno de los miembros de esta casa.

El horror que vivió esta familia comenzó a las 03:00 del lunes 20 de marzo, donde cada uno de sus integrantes comenzó a presentar malestar, de uno en uno, desde la más pequeña, de tan solo tres años, hasta los dos adultos de la casa.

María Fernanda Ganchozo, de 34 años, arrendaba una casa en esta urbanización junto a su esposo e hijas, pero ahora es la única sobreviviente de todo este incidente. Estaba rodeada de familiares durante el velorio de su hija mayor, el cual fue realizado ayer en el club social de la urbanización, y anteayer en el mismo punto, fue el de su hija menor.

Hecho. Según lo comunicado a María Ganchozo por el Cuerpo de Bomberos de Daule, la casa olía a gas fumigante o alguna sustancia tóxica.



Ganchozo no tenía marcas de llanto en su rostro, pero su voz y gestos corporales mostraban el vacío de perder a un ser amado. En su caso, a todo su hogar.

Ella relata cómo la familia entera se levantó porque su hija menor comenzó a vomitar, seguido de la mayor, de 14 años.

“Pensábamos que era algo que comimos y nos hizo daño. Pero todo empeoró en tres horas”, relata la única sobreviviente del hecho.

Pasadas las 06:00, la situación se agravó, llamaron una ambulancia, pero la situación ya era tarde para la menor de la familia, su pulso habría comenzado a parar una vez llegó la ambulancia, según Ganchozo.

Me quedé sola, vivíamos los cuatro y ahora solo he quedado yo. Me falta recibir a mis hijas, a mi esposo.



María Ganchozo, afectada