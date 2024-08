Tiroteo en el Puente de la Unidad Nacional: todo lo que debes saber sobre el hecho

La noche del 8 de agosto, cerca de las 19:00, se reportó un tiroteo en el puente de la Unidad Nacional, en sentido Guayaquil a Samborondón. Este hecho que se viralizó en redes sociales dejó a dos personas heridas, una de ellas de gravedad.

De acuerdo con la Policía Nacional, las víctimas de este hecho se encontraban circulando en un vehículo cerca de la Base Naval, ubicada al norte de Guayaquil, cuando una persona vestida de policía y un vehículo negro se acercaron a ellos e intentaron interceptarlos, al no lograrlo inició una persecución hasta esta estructura que conecta a La Puntilla, en el cantón de Samborondón.

Al no conseguir su objetivo, lanzaron una ráfaga de disparos contra los ciudadanos. Uno de ellos presenta una herida en el brazo izquierdo, mientras que el otro fue herido en el tórax. Por lo que se trasladaron al centro de salud más cercano.

La Policía indica que ninguno de estos ciudadanos cuenta con antecedentes penales, y se encuentran entre las edades de 25 y 30 años.

La delincuencia sigue creciendo

Hasta el 31 de julio de 2024 se han reportado 1.252 asesinatos en la Zona 8 de la Policía Nacional -espacio que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón-. Para el 23 de ese mismo mes la cifra se ubicaba en 1.185. Para los habitantes de la urbe porteña, la cantidad con la que crecen estos hechos violentos de forma diaria, genera recelo y cuestionamientos a las autoridades locales.

“¿Dónde quedó el plan Fénix? Porque de seguridad, no se ve nada, solo hay delincuencia y nadie nos proteje. ¿Cuánto más deberemos soportar para que ya todo este infierno acabe?”, se pregunta Alejandro Martínez, residente de Laguna del Sol, quien siente que ni Samborondón es seguro.

“No se puede escapar, porque ahora hasta te persiguen y, si no les gusta que los esquives, incluso intentan matarte. Solo queda dejarse robar, porque no hay nadie que nos defienda. La policía y el resto de autoridades son un muñeco de cartón; solo están de adorno”, comenta la guayaquileña Josselyn Loor.

