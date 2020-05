Luego de las constantes quejas y denuncias respecto a los cuerpos desaparecidos de pacientes con COVID-19, en el país se abrió una opción de identificarlos. En Guayaquil, en cuyos hospitales se dieron estos casos, la búsqueda se la haría reconociendo la huella dactilar del fallecido, pero esa estrategia -apoyada por la departamento de Criminalística de la Policía Nacional- no ha dado los resultados deseados para todos. De allí que los familiares afectados han sido citados por los especialistas de la institución policial para que indiquen, además, las características físicas de las personas que buscan, a fin de tener más pistas.

Coronavirus: otro 'resucitado' apareció en el sur de Guayaquil Leer más

MINUTO A MINUTO / Coronavirus en Ecuador y el mundo: todas las noticias actualizadas

Si no hay resultados en esta segunda etapa se deberán hacer exámenes de ADN, pero para llegar a esta tercera etapa deberán pasar algunas semanas más. El viacrucis para las familias entonces se mantiene.

Leonela Bermeo fue una de los familiares que se presentó este 10 de mayo en la Policía Nacional. Ella busca a su primo, Dario Pilay Rodríguez. “Llegué a hablar con el personal de criminalística, pero solo me pidieron datos físicos. Lo único que pude decir es que el día que se lo llevó la ambulancia vestía una pantaloneta azúl con franjas naranjas”, explica.

Dario Pilay Bermeo es una de las personas que falleción durante la cuarentena de Covid-19, en Guayaquil. Sus familiares todavía no saben dónde está su cuerpo. Cortesía

Agrega que al primo, de 50 años de edad y a su tía, Georgina, de 81 años, los encontraron casi desmayados en casa. “No podían respirar, entonces llamé a la ambulancia y se lo llevaron para el Hospital del Guasmo. Su cuerpo no aparece y estamos esperando que las autoridades nos indiquen dónde está. Soy parte de un grupo de unas 100 personas que no saben dónde está su familiar fallecido durante esta emergencia en Guayaquil. Mañana asistirán más personas para dar características físicas singulares de quienes buscan. Igual un abogado nos está representando, porque en grupo hemos puesto una denuncia para que las autoridades respondan”, dice; al asegurar que con su tía, quien espera hoy saber dónde está su hijo, no pasó lo mismo. Ella se recuperó en casa.

Coronavirus: un adulto mayor se desploma en plena calle del sur de Quito Leer más

Hay quienes buscan a sus familiares desde marzo, ese es el caso de Julio Espinoza. Él relata que el 26 de ese mes, por la tarde, llevaron a su mamá Laura Yolanda Bohorquez, de 78 años de edad, al hospital del Guasmo, porque no podía respirar.

“Allí le hicieron una radiografía y vieron que tenía los pulmones llenos de flema. Pero no había cama, así que la pusieron en una silla de ruedas y allí le aplicaron el oxígeno. Al día siguiente que fuimos a preguntar cómo estaba ya no apareció. No sabemos si la trasladaron a otro hospital por lo que no había cama. No hemos descansado en buscarlar, hemos recorrido hospitales, morgues y cementerios y nadie nos da una respuesta”, indica.

Este 11 de mayo corre el día 54 de la cuarentena y Guayaquil se mantiene en el semáforo rojo, lo que limita la movilización para evitar más contagios por coronavirus. Este lunes más familiares asistirán a la Policía Nacional para indicar si el familiar tiene alguna cicatriz, operación, tatuaje, lunares u otra característica que permita identificar a los cuerpos NN.