Los testigos de Jehová por segundo año recordarán la muerte de Jesús en línea

Por la pandemia de la COVID-19, los testigos de Jehová durante un año han mantenido cerrado sus salones de reuniones, y sus actividades religiosas las han realizado virtualmente, lo que incluye la predicación, que consiste en compartir un mensaje de la biblia con el prójimo. Al acercarse la fecha en que recuerdan la muerte de Jesús, el plan es el mismo, una reunión en línea que se podrá escuchar mediante una plataforma virtual.

Este sería el segundo año en que el memorial es virtual, en el 2020, en tiempo de la cuarentena por la COVID-19, se conectaron para este evento especial, unas 59.000 personas, de los cuales 22.000 son miembros del grupo religioso. A nivel nacional fueron 298.855, de este número 101.387 son testigos de Jehová, los demás son personas invitados.

Este año el memorial se realizará el sábado 27 de marzo, a partir de las 18:00. Los fieles del grupo religiosa durante este mes participan en la campaña de invitar a los vecinos, familiares y amigos para escuchar recordar la muerte de Jesús.

Conmemoración de la muerte de Cristo. Una vez al año, los testigos de Jehová nos reunimos para conmemorar el aniversario de la muerte de Cristo. Jesús ordenó a sus discípulos: "Sigan haciendo esto en memoria de mí" (Lucas 22:19). La próxima será el sábado 27 de marzo de 2021.

Pero, por qué no han abierto los salones de reuniones si hay autorización de las autoridades para hacerlo con un aforo limitado. Fernando Brito, vocero de los testigos de Jehová en Guayaquil explicó que han tomado en cuenta la propagación de la COVID-19 y que está en proceso la vacunación de los ciudadanos; es decir todavía no empieza para la población general, se ha hecho primero para el personal de salud. “Seguiremos realizando nuestras reuniones mediante videoconferencia hasta que no sea totalmente seguro volver a la normalidad. Nos comprometemos a cooperar plenamente con las autoridades sanitarias en el país, por esto hemos publicado información sobre la prevención de la enfermedad, en nuestro sitio web oficial”, agregó Brito.

Sobre la predicación pública que normalmente hacen de puerta en puerta, dijo que está suspendida, pero siguen compartiendo el mensaje bíblico por carta, teléfono o por medios electrónicos. “Por la situación de la pandemia es cuando más se necesita de consuelo, fortaleza y esperanza. Por esta razón, el mensaje bíblico es necesario, más que nunca, para las personas y estamos enfocados en ello”, manifestó.