Terrenos fantasma en Guayaquil: alertan estafa en planes Mucho Lote y Mi Lote

📢 COMUNICADO OFICIAL



Informamos que no se encuentran habilitados trámites para la adquisición de terrenos o viviendas en Mucho Lote y Mi Lote. No existe convocatoria vigente.



Exhortamos a no entregar dinero ni documentación a terceros.



Más detalles en el siguiente comunicado. pic.twitter.com/Q6WNFPjecu