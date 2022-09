Que era aceite de oliva, que era evangélico y que lo que regaba era para alejar los malos espíritus es lo que, a decir de las madres de los alumnos de la Unidad Educativa 11 de Diciembre, de La Libertad (Santa Elena); les precisó este 19 de septiembre un individuo cuando fue sorprendido derramando un líquido en los alrededores del plantel.

Las ciudadanas no le creyeron y dieron aviso a la policía, quienes al llegar notificaron del caso a los bomberos, que confirmaron que lo derramado era diésel. Para entonces el sujeto se había ya fugado. “Soy evangélico, estoy limpiando el área nada más”, asegura la comunidad que decía.

Para los moradores del barrio Abdón Calderón, donde se ubica el centro de estudios, lo ocurrido responde a un atentado.

El nerviosismo de los representantes de los alumnos empezó sin embargo el jueves anterior, cuando en los exteriores hallaron hojas de papel en donde se leían amenazas de extorsión para los profesores si no cancelaban un valor económico. “Esta escuela ha sido seleccionada para la cuota mensual, cobraremos a cada uno de los profesores sin excepción. La señal la daremos con nuestros recolectores que pasarán por las afueras de sus casas”, decía parte del texto.

Ayer los padres optaron por retirar a sus hijos y pidieron a las autoridades educativas que dispongan que las clases sean virtuales hasta que se investigue el hecho y se tomen las debidas medidas de seguridad. “Si no hay garantías es mejor llevarlos a casa. Ya son dos hechos de amenazas, cuidado y no estamos tomando en serio el caso. Vean lo que está pasando en Guayaquil”, señaló Byron Rosales, uno de los presentes

La delincuencia acecha a niños y jóvenes en los exteriores de escuelas, colegios y universidades. La mayoría de centros educativos carece de vigilancia policial.

El sargento Joel Cevallos, miembro del circuito policial de La Libertad, informó que se investiga el caso y pidió tranquilidad a los ciudadanos hasta determinar de dónde proceden las amenazas.

La Policía informó que es la primera vez que ocurre tal hecho en una institución educativa de la Península. En la comandancia se informó que se ha dispuesto a peritos para que investiguen lo que viene ocurriendo en el plantel. Por lo pronto se ha dispuesto que uniformados vigilen en la entrada y salida de los estudiantes.

Sobre lo ocurrido el director distrital de Educación, ,Carlos Vera Villao, no se pronunció, pero mantuvo una reunión con el gobernador Fulton Anchundia, quien aseguró que las clases no se suspenderían y seguirían en la modalidad presencial.

“Ya se está investigando de dónde proviene todo esto. Me reuní con la policía, con los vigilantes, los docentes, los representantes del distrito y los padres; y se les ha garantizando la seguridad. No descartamos que se trate de algún individuo que quiera causar alarma en el sector. Pero todo esto se lo irá dando a conocer”, mencionó.

Sobre el pedido de los padres señaló que se informó del suceso al Ministerio de Educación y se espera alguna disposición que será comunicada en las próximas horas.

Pero para la ciudadanía, este tema no debe ser tomado a la ligera. "En Guayaquil, todo lo están explotando. Negocios, viviendas, barrios, carros... ¿Qué les hace pensar que lo mismo no pasará acá? Por la cercanía que existe con el Puerto Principal, es fácil los maleantes vengan a fregarnos a este sitio. Total, la provincia de Santa Elena ya no es más un sitio de paz. Ahora abunda la droga, te roban en los espacios públicos, se meten a tus casas, te golpean, secuestran. Aquí pasa de todo. La extorsión lamentablemente no sería la excepción", indicó.