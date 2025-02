Temor a la multa y visitas familiares impulsan salidas en la terminal de Guayaquil

Decenas de ciudadanos del Puerto Principal han llegado al terminal terrestre de Guayaquil este 8 de febrero con motivo de las elecciones presidenciales a celebrarse este 9 de febrero, para salir hacia sus ciudades de origen.

EXPRESO dialogó con varios ciudadanos para conocer los destinos más visitados y por qué buscan salir de la ciudad desde este 8 de febrero. Entre los destinos más mencionados por los ciudadanos se encuentran: Esmeraldas, Manabí, Vinces, Bolívar y Santo Domingo.

La razón de estas salidas tempranas, según mencionaron los ciudadanos, es el temor de no llegar a tiempo a sus respectivos recintos electorales y poder pasar tiempo junto a su familia.

Lorenzo Mera, oriundo de Bolívar, salió con su hijo y su esposa con rumbo a este destino no solo para ejercer su derecho al voto, sino también para pasar dos días junto a sus padres y recordar su adolescencia en esta provincia. “Son estas ocasiones que quiero aprovechar para ver a mis padres y que mi hijo vea a sus abuelos, que conozca mis raíces y se conecte con ellas”, comenta.

Mientras tanto, el resto de los ciudadanos que llegaban a este punto detallaron que salieron a sus destinos un día antes para evitar llegar tarde a sus puntos de votación y no ser multados por inasistencia durante la jornada electoral. “Prefiero madrugar a tener que pagarle al Estado una multa. Nunca he faltado a las votaciones y no lo haré ahora. Pero además de no querer pagar alguna sanción, quiero ir porque el futuro del país está en juego otra vez”, comenta Belén Choez, oriunda de Manabí.

No obstante, hay más casos como el de Felipe Rendón, quien viaja a Vinces para ser uno de los primeros votantes de su recinto y regresar lo más pronto posible a Guayaquil, ya que debe trabajar el domingo 9 de febrero. Al igual que él, otros ciudadanos detallaron que esta es su razón principal para salir del Puerto Principal hacia otras provincias.

¿Cuántas personas han salido?

De acuerdo con la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, entre sus dos instalaciones, el Terminal Terrestre de Guayaquil (TTG) y la Terminal Terrestre Municipal Pascuales (TTMP), salieron 67.073 ciudadanos.

Además, detallaron que, desde la TTG, el destino con más demanda fue Manabí, mientras que desde el TTMP fue Quevedo.

