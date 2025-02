Caso Las Malvinas: Rememoran a los niños desaparecidos con un plantón

Con pancartas, flores, fotoretratos y velas, familiares y amigos, acompañados de representantes de instituciones relacionadas con los derechos humanos, recordaron los dos meses de la captura y desaparición de Ismael, Josué, Nehemías y Steven, los cuatro menores de Las Malvinas.

Esto dice la Policía sobre el caso de comerciante fallecido en el centro de Guayaquil Leer más

La cita para este acto se dio en una esquina de la avenida 25 de Julio, cerca de un centro comercial en el sur de Guayaquil. Fue justo en este espacio de la ciudad donde los menores de edad fueron sorprendidos por miembros de las Fuerzas Armadas, quienes los subieron a dos camionetas.

Katty Bustos, la madre de Ismael, de 15 años, y Josué, de 14, llorando contó la incertidumbre y desesperación que siente, porque a pesar del tiempo transcurrido aún desconocen qué pasó con los tres adolescentes y el niño.

"Parece que fue ayer cuando vi por última vez a mis hijos. No hay día en que no los recuerde, no encuentro consuelo porque tampoco hemos encontrado justicia", manifestó la señora mientras con sus manos sostenía dos rosas blancas que fueron colocadas junto a una pancarta donde estaban las fotos de sus hijos.

Declaración de los padres

Ronny Medina, el papá de Steven, el más pequeño de los cuatro menores asesinados, recordó: "Mi hijo fue apresado en los primeros escalones del paso peatonal. Josué fue detenido por un ciudadano que pasaba por el lugar y lo entregó a los militares. Ismael y Steven fueron capturados en el otro extremo del puente. ¿Por qué no los llevaron a la Policía?", cuestionó Medina, exigiendo respuesta. "¿Hasta cuándo esperamos justicia?".

En medio de este acto, los familiares prendieron velas y oraron en memoria de los cuatro menores de edad desaparecidos y asesinados, cuyos cuerpos fueron encontrados el 24 de diciembre en un manglar de la parroquia Taura, en Naranjal.

Presidente de Segura EP dice que comerciante fue entregado vivo a la Policía Leer más

Hasta el momento, por este caso hay 16 integrantes de las Fuerzas Armadas detenidos y procesados por desaparición forzada.

En el caso de los adolescentes de Las Malvinas, existe una investigación paralela por secuestro con resultado de muerte. Asimismo, en el proceso por desaparición forzada, varios miembros de las Fuerzas Armadas ya están siendo procesados.

Indignación en Guasmo por muerte de menor: ¿intervención policial desproporcionada?

La reconstrucción de los hechos, inicialmente programada para las 20:00 del jueves 30 de enero, fue pospuesta para el próximo 16 de febrero.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!