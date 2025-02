¿Qué se conoce del ataque a los artistas urbanos en Daule?

El vehículo negro en el que se movilizaban los cantantes de música urbana Edwin Quiñónez Velázquez (conocido como Kutty) y Jairo Alfredo Quiñónez Quiñónez (Chicho), además de otras dos personas: Elian Darío Quiñónez Quiñónez (alias La Bestia, quien falleció) y su hermano (conocido como Cuchis), es propiedad de una agente de la Policía, quien alquilaba el automóvil a los músicos.

Este carro, que presenta impactos de balas de pistola y fusil, fue atacado la noche del jueves 6 de febrero mientras se encontraba estacionado en el parqueadero de una plaza comercial en la parroquia La Aurora, en Daule.

Horas antes, los cantantes habían utilizado el vehículo para asistir y presentarse en el cierre de campaña de la candidata presidencial Luisa González, evento realizado en el centro de Guayaquil.

Elian Darío y su hermano Cuchis, quien fue la única persona que resultó ilesa en el ataque, viajaban en los asientos posteriores. El automóvil era conducido por Kutty y a su lado iba Chicho.

¿Qué pasó?

El teniente coronel Ricardo Armas, jefe subrogante del distrito Daule, explicó que los atacantes llegaron en una furgoneta blanca sin placa y se estacionaron frente al vehículo en el que estaban los artistas y sus acompañantes.

“Un individuo armado con una pistola se bajó y les disparó. Desde la furgoneta, otro sujeto con un fusil también abrió fuego. Según las investigaciones, estas personas (las víctimas) serían integrantes de la organización criminal Los Tiguerones y estaban en el lugar porque las citaron para llevarlas a una presentación en una urbanización. Antes, habían estado en el cierre de campaña de una candidata presidencial. En 2023, otro hermano de alias La Bestia también fue asesinado”, explicó el jefe policial.

El vehículo en el que llegaron los atacantes no tenía placa, sino dos hojas de papel pegadas, una en el parabrisas y otra en el vidrio posterior, según Armas.

La mañana de ayer, familiares de Elian Darío asistieron al Laboratorio de Criminalística de Guayaquil. Mientras esperaban la entrega del cuerpo de su ser querido, bebían cerveza.

Alias Cuchis, quien sobrevivió al ataque, manifestó que trabaja como bailarín del dúo de Kutty y Chicho, a quienes conoció en su natal Esmeraldas, de donde todos son originarios.

“No sé por qué nos atacaron. Mi hermano y yo estábamos en los asientos posteriores, yo solo me dedico a bailar. Teníamos una presentación, pero no sé dónde porque eso lo manejan los cantantes. Mi hermano, herido, se bajó del carro”, afirmó el esmeraldeño.

En un video que se difundió en redes sociales, se observa a Cuchis bajarse del carro negro y acercarse al cadáver de su hermano, que quedó cerca de una de las puertas de la plaza comercial.

