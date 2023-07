El teatro, en busca de su resplandor perdido

Corre el año de 1860 y en las calles Aguirre y Clemente Ballén se percibe una multitud de entusiastas bohemios aglomerados en torno al Teatro Olmedo; el imperioso establecimiento que acoge a la mejor estirpe de artistas del siglo XX. La estructura recibe en sus anfiteatros y plateas a los más de 1.500 asistentes que, entre murmullos, aguardan que suba el telón.

Esta alegoría fue representada por el colectivo Zona Escena con su obra inédita ‘El cabaré’, escrita por Mario Suárez y dirigida por Jorge Parra Landázuri.

La puesta en escena invitó a los espectadores a recordar los teatros más importantes del siglo XIX en Guayaquil.

El espectáculo despertó una inquietud: si Guayaquil fue desde sus inicios la cuna de la actividad teatral del país, ¿por qué sus grandes escenarios fueron desapareciendo con el tiempo? Para responder a la pregunta, EXPRESO consultó a expertos que describieron la realidad artística y cultural de la urbe.

Mario Suárez, escritor y protagonista de la obra, declaró que la idea surgió de un acontecimiento vivencial. “Sentía una orfandad absoluta cuando caminaba por la 9 de Octubre y me di cuenta de que los teatros antiguos ahora eran, a lo mucho, una foto en un adoquín. Me preguntaba dónde estaban, qué habían hecho con ellos. Ese fue el factor que detonó toda la investigación que hizo posible este proyecto”.

Aunque actualmente existen espacios que brindan alternativas a la escena artística, la mayoría deben ser autofinanciados para no caer en desuso. “Es culpa de muchos cabildos que no han tenido empatía con el asunto cultural durante décadas. Hay momentos muy explosivos, como la época de oro, donde había sucedido de todo en la ciudad, de repente se incendió un teatro y no se volvió a construir nunca más. Simplemente los desaparecen”, afirma Jorge Parra, actor y director del colectivo Zona Escena.

Según estudios proporcionados por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, la tasa de crecimiento de producción en artes escénicas ha experimentado una disminución del 12,26 % durante el último año. Esta cifra negativa puede tener un impacto significativo en la comunidad artística en términos de empleo, oportunidades y desarrollo profesional, lo que deviene en menos oportunidades para los artistas escénicos y una menor demanda de espectáculos.

Respecto a las causas del problema, las opiniones son diversas. Para Marina Salvarezza, actriz de destacada trayectoria en teatro y televisión ecuatoriana, la crisis que viven las artes escénicas se debe a un tema de seguridad. “Lo que nos está perjudicando luego de la pandemia es la violencia y el miedo que vivimos. Esto impide que las personas asistan a obras de teatro e incluso a restaurantes. Muchos no van por esa razón”.

Producto de ello se derivan otras problemáticas. Al no poder llenar el aforo de las salas, los auspicios, que recibían en abundancia hasta dos décadas atrás, ahora se ven limitados. “A inicios del 2000 uno podía encontrar apoyo por parte de las marcas. Hoy las salas se llenan solo a una cuarta parte de su capacidad máxima. La inversión no se recupera ni con público, ni con auspiciante”, continúa la artista italiana.

El teatro está enfermo. Le hace falta respeto y apoyo constante por parte de empresas y autoridades. Debe existir consideración al proceso de montaje de una obra. Marina Salvarezza

actriz

Hay muchos aspectos que trabajar para recuperar el teatro. Su éxito depende tanto de los generadores y artistas, como del público que va a consumirlo.

Andrés Garzón

actor

Parte de las iniciativas que podrían solucionar la crisis que han padecido las artes escénicas desde la pandemia es la inversión y correcta difusión de las propuestas.

Así lo percibe Juliana Quille, estudiante de la carrera de Creación Teatral en la Universidad de las Artes. “Hay muchas propuestas que vienen desde varias instituciones y grupos, pero todo se mantiene en el propio círculo artístico, no se abre a lo importante: el público. Aquí es cuando entra la inversión para que estos proyectos se sigan desarrollando, creciendo e incluso llegando a otros lugares”.

El actor ecuatoriano Andrés Garzón puntualiza que uno de los factores preponderantes para esta reivindicación depende en gran medida de la calidad de los contenidos. “Hay que prestar atención a lo que la gente realmente quiere ver. Las personas piden comedias que los hagan reír y esto no tiene nada de malo, pero hacer drama últimamente no está en la carta de uno porque también tenemos que subsistir y lo único que realmente vende, es el humor”.

Ante ello, las autoridades han empezado a prestar especial atención. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, en conjunto con el Instituto de Fomento a las Artes, celebrará el Festival Internacional de Artes Vivas en Loja. La convocatoria para participar en el concurso público cuenta con un monto total de $ 376.000,00 que se destinará a 32 proyectos beneficiarios, a manera de incentivo económico para las artes teatrales.

A pesar de los desafíos actuales, los artistas de la ciudad demuestran una determinación inquebrantable para revivir el legado escénico perdido y vislumbra un futuro prometedor, en el que recuperar su lugar central en la cultura guayaquileña resulta demandante y primordial.