El 'Spider-Man busetero' queda sin permiso para ingresar al Malecón 2000

Indignación y tristeza es lo que transmitía la voz de Jorge Luis Hidalgo, el conocido 'Spider-Man busetero' que, con sus piruetas, cautiva las calles de Guayaquil. Él expresó a este Diario su descontento por lo que considera una “injusta” expulsión de sus shows en el Malecón 2000.

El artista, de 29 años, es un profesor de acrobacia originario de Lima, Perú. Regresó a Ecuador después de casi cuatro años, tras haber vuelto a su país durante la pandemia.

Se hizo popular en 2019 por las peligrosas piruetas que realizaba, trepado sobre buses en movimiento. Incluso, el 14 de abril de ese año, EXPRESO desarrolló un reportaje sobre él, titulado ‘Spider-Man Busetero’, nombre que decidió adoptar desde entonces.

Su gusto por Ecuador

“Regresé porque me gusta estar en Ecuador. La gente me trata con mucho cariño, me gusta la comida, especialmente el encebollado, y también he hecho muchos amigos”, cuenta Hidalgo.

Desde su retorno en mayo de este año, se ha establecido en el Puerto Principal. Se viste con el traje rojo y azul del superhéroe arácnido de Marvel, al que añadió la palabra ‘busetero’ en la espalda, y realiza sus peculiares maniobras, que también transmite en vivo a través de TikTok, en su perfil @SpidermanBusetero97.

Al llegar, la Fundación Malecón 2000 lo acogió para que realizara sus piruetas y los visitantes del Malecón Simón Bolívar pudieran conocerlo y apoyar su arte. Niños y adultos quedaban hipnotizados con sus maniobras.

La foto de en medio fue la que cuestionó la Fundación Malecón 2000. Las otras son parte del video completo de la pirueta. Cortesía

Pero para su sorpresa, el sábado 17 de agosto, en plena transmisión en TikTok, unos guardias del lugar le pidieron que se retirara sin darle mayores detalles. “Me dijeron que gerencia solicitaba que me retire. Luego me acompañaron hasta la puerta, como si yo fuera a hacer algo malo. Luego me comentaron que el personal administrativo quería conversar conmigo”, relata.

Así, el 19 de agosto tuvo la reunión. “¿‘Tú sabes lo que has hecho, verdad?’, me preguntaron, y yo les dije que no había hecho nada malo. Luego me mostraron una foto supuestamente inapropiada, y me dijeron que, por esa acción, me iban a retirar el permiso de estar en el Malecón”.

La foto en cuestión es una captura de un video en vivo en la que se observa cómo él agarra a una joven de forma supuestamente indebida dentro del Malecón. El Busetero se defiende y menciona que la foto fue sacada de contexto, y que en realidad solo es una pirueta más de las que siempre le pide la gente.

Por su parte, la Fundación Malecón 2000, en un comunicado, dijo a este Diario que los artistas que se presentan allí se comprometen a respetar normas que garantizan la seguridad y el bienestar de los visitantes.

“Se ha decidido desvincular al personaje conocido como Spiderman Busetero, debido a conductas inapropiadas que no se alinean con el ambiente familiar que caracteriza a este espacio público”, reza el escrito.

Entre las normas del reglamento que el Malecón hace firmar a los artistas que se presentan allí, está “No generar acciones que atenten en contra de la moral de los visitantes”. Bajo ese argumento, lo expulsaron.

De momento, el acróbata aún planea quedarse en Ecuador lo que quede del año, mientras trabaja en otras ciudades. “Toca buscármelas como sea”, menciona.

