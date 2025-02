La solución vial en la avenida Juan Tanca Marengo, ya operativa para los conductores

Desde este 7 de febrero entró en funcionamiento el puente vehicular ubicado en la avenida Juan Tanca Marengo, que conecta con la avenida Antonio Gómez Gault, en el norte de Guayaquil. Esta solución aún no ha sido completada; no obstante, el Municipio de la ciudad asegura que tiene un avance del 80%.

Esta obra, que comenzó a construirse en diciembre de 2021, recién empezó a ser operativa. Sin embargo, el anuncio de su culminación ha tenido varias prórrogas desde el inicio de su construcción durante la gestión de la exalcaldesa Cynthia Viteri. El plazo inicial de la obra era de 18 meses.

Después de eso, se indicó que la obra estaría lista a finales de 2022, pero debido a varios retrasos de la contratista, su apertura no fue posible. Durante la administración de Aquiles Álvarez, actual alcalde de la Perla del Pacífico, se anunció que la obra sería inaugurada en septiembre de 2024, luego en octubre, y finalmente entre enero y febrero de 2025.

"Los estudios de ese puente han sido un desastre. La estructura del puente está, pudiésemos abrirlo, pero no podemos hasta que terminemos la parte de abajo, que ha sido un problema entre Interagua, Emapag y la obra pública municipal", aclaró el burgomaestre porteño en el último trimestre de 2024.

Ahora, esta solución vial, que tuvo un valor de 5,5 millones de dólares y generó multas superiores a los 300 mil dólares debido a incumplimientos por parte del contratista, ya está en funcionamiento. Además, el Cabildo asegura que los trabajos pendientes no afectarán la circulación en este punto.

Una solución a medias

No obstante, esta estructura, que causó tantos dolores de cabeza a los moradores del sector y los conductores habituales del área, según expertos, no representará una verdadera "solución" al congestionamiento que vive la zona.

En este sector, donde aún se levanta el paso vehicular, se soporta una afluencia de 3.000 vehículos al día. Sin embargo, para 2040, se prevé que la afluencia aumente a unos 70.000 carros por día, aproximadamente.

Arquitectos y urbanistas han asegurado que levantar estructuras de este tipo no reducirá el tráfico. Han alegado que, quizás, lo haga a corto plazo, pero a futuro el problema será el mismo: vías congestionadas. La solución, han enfatizado, siempre será que la ciudadanía deje de usar tanto el carro y opte por movilizarse en bus. Para ello, especialistas y ciudadanos han hecho un llamado a que, de una vez por todas, se priorice este tema y que el Puerto Principal dé paso a un sistema de transporte bueno y sustentable, que actualmente es deplorable, a pesar de todas las inversiones realizadas en él.

“Las nuevas unidades con aire acondicionado no son suficientes para todos los guayaquileños. Las personas no usan el transporte público no solo porque no es digno y está en mal estado, sino porque no hay suficiente. Todos los días los buses están repletos y nos esperan a que nos trepemos ahí; hasta que no exista un cambio positivo, Guayaquil seguirá siendo una ciudad hecha solo para andar en carro particular”, comenta la ciudadana Flor Vasconez.

