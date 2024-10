Solicitar ‘La Guayaca’, un trámite complicado por demoras y errores

Hasta el 20 de octubre se fijó la fecha límite para que los ciudadanos accedan a la tarjeta ‘La Guayaca’. No obstante, usuarios indicaron a EXPRESO que este 16 de octubre experimentaron varios problemas para obtenerla.

Largas filas y errores para registrarse en el sistema son algunas de las quejas de los ciudadanos.

Problemas en la página web

María Contreras, quien este 16 de octubre acudió al punto de registro ubicado en la Terminal de la Metrovía Río Daule para solicitar su tarjeta, dijo que esperó más de una hora para pedir el documento.

“Si no la pido hasta el 20, no sé cuándo. A todo esto se suma que si la pido online hay fallas en la página y si voy presencial dicen que no hay sistema y las filas son muy largas. Se supone que son cuatro que atienden, pero solo hay uno. ¿Cómo es esto posible?”, cuestionó Contreras, quien llegó a las 14:00 para pedir este documento y recién pudo recibir atención a las 16:30.

Asimismo, Jorge Manobanda reclamó que para activar la tarjeta es otro proceso complicado. “¿No se supone que ya tiene que venir activada? ¡Qué pésima gestión!”, comentó el ciudadano.

EXPRESO solicitó a la Agencia de Tránsito y Movilidad respuesta sobre estas quejas y que se está haciendo, pero indicaron que las operaciones de emisión de la tarjeta lo administra la Empresa Pública Municipal de Acción Social y Educación de Guayaquil (DASE), entidad que hasta la publicación de esta nota no emitió ninguna respuesta sobre los casos.

Hasta eso, las quejas se mantienen y la ciudadanía pide una mejor gestión ante estas problemáticas que afectan a los usuarios.

