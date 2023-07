Que la aerovía no tiene ojos que la vigilen, es el comentario que se repite entre los usuarios del medio de transporte aéreo suspendido; mientras los ciudadanos ven con preocupación la problemática, que se ha vuelto repetitiva durante las últimas semanas.

Videos difundidos en redes sociales, en los que se observa a dos distintas parejas teniendo relaciones íntimas en el interior de las cabinas de la aerovía, se han propagado rápidamente en internet; apareciendo incluso en diversas páginas con contenido sexual para adultos, lo que ha dado la vuelta al mundo en los principales noticieros internacionales. Esta situación ha sido considerada por muchos como un “bochorno nacional”, lo que no deja bien parado al país.

“Es una vergüenza, un bochorno total para el Ecuador. Las leyes deberían ser muy severas para los infractores, pero ya han pasado varios días y no ocurre nada”, reclamó Melissa Magarisca, una ciudadana que asegura que alguna vez usó el transporte aerosuspendido por turismo, pero no lo ha vuelto a hacer.

Aldo Carrillo, usuario frecuente de la aerovía, cree que esto ya ha ocurrido antes, pero es la primera vez que se difunde. “Seguramente no es la primera vez que se dan esta clase de actos en la aerovía, porque si nos fijamos la fecha del primer video, eso es viejo (24 de junio), pero recién se conoció ahora. Seguramente eso ocurre, pero no lo difunden”, opinó el abogado de profesión, que cree hay complicidad de trabajadores del medio de transporte. “¿Por qué esperaron tanto para llamarles la atención? Tenían que hacerlo de inmediato y no esperar que pasen casi dos minutos. Y lo que es peor: ¿por qué nunca fueron retenidos ni multados? Nunca se supo más de los infractores”, cuestionó Carrillo, quien utiliza el servicio casi a diario.

2. Taquilla. Antes de subir a la aerovía se puede observar a uno o dos guardias de seguridad en los bajos de la edificación, pero muchos de ellos conversan o se mantienen atentos a sus celulares. Josue Andrade A

Para William Mayor, habitante de Durán, hay poca eficiencia en la seguridad. “Sí, hay guardias, uno o dos, no se puede decir lo contrario, pero como nunca ha habido robos están muy tranquilos. No solo deben preocuparse por asaltos, sino también por esta clase de actos que terminan siendo infracciones de todos modos”, dijo Mayor. Y añadió: ¿de qué sirven las cámaras, si luego de que se observa el error no se hace nada? Y es lo que, cree, falta regular. Y que los guardias sean más estrictos y estén más atentos a todo. Los que aparecen en los videos no deben salir frescos luego de ser descubiertos, insistió.

EXPRESO realizó un recorrido en la aerovía y pudo evidenciar, como lo denuncian los usuarios, que la vigilancia en el sitio es mínima.

En cada estación se puede observar apenas a dos guardias de seguridad que se encuentran muy distantes entre sí y, en algunas ocasiones, distraídos con los celulares o conversando.

Ante ello, este Diario consultó al Consorcio Aerosuspendido Guayaquil sobre las decisiones que se están tomando luego de los recientes incidentes. ¿Qué medidas se han aplicado para evitar esta clase de sucesos?, ¿cómo trabaja la seguridad de la aerovía? y ¿cuántos guardias de seguridad trabajan en total?, fue el cuestionario que se extendió a la entidad. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo ninguna respuesta.

Seguramente no es primera vez que eso ocurre, pero sí que se difunden. ¿Por qué esperaron tanto para detener el acto?, tenían que hacerlo de inmediato y no esperar tanto. Aldo Carrillo

Tampoco se han pronunciado con respecto al último video difundido, en el que se observa cómo una pareja se graba voluntariamente realizando un acto obsceno; mientras que sobre el primer video, apenas indicó que las personas encargadas de la custodia de los videos se habían “retirado voluntariamente”, sin dar mayores detalles.

Para Matías Buenaño, un joven universitario, esta clase de actos son premeditados y no son eventos aislados.

“Esto seguramente se planificó, se estudió y se ejecutó. Hay mucha pasividad en el personal que trabaja en la aerovía, por eso ocurre eso. Y las cámaras parecen estar de adorno”, comentó Buenaño, quien considera que la gente aprovecha el tramo del río para esta clase de actos indebidos.

“Yo viajo casi todos los días hacia Durán y en ese tramo que es largo, la gente hace lo que quiere y nunca hay llamados de atención ni nada. Debe haber más rigurosidad por parte de las autoridades, para bien de la ciudadanía”, sugirió el usuario.