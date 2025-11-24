Sauces 4 vivió una noche de terror: atacaron a tiros a un grupo de ciudadanos

El hecho violento se registró la noche del domingo 23 de noviembre en este sector del norte de Guayaquil

Ciudadanos fueron baleados en Sauces 4, en el norte de Guayaquil.

Sauces 4 vivió una noche violenta el domingo 23 de noviembre. Cerca de las 22:30, un grupo de ciudadanos que se encontraba reunido a pocos metros de una despensa fue atacado a tiros.

Según versiones preliminares, estas personas se encontraban libando cuando fueron sorprendidas por sujetos a bordo de un vehículo, quienes dispararon en reiteradas ocasiones y luego huyeron en forma rauda.

Los vecinos se alarmaron al escuchar las detonaciones y salieron hacia la vía principal. En ese momento observaron a las víctimas tendidas en el piso, por lo que los trasladaron de inmediato a casas asistenciales.

En videos compartidos en redes sociales se evidencian los momentos de angustia y tensión que vivieron los vecinos al ver a las víctimas tendidas en el piso. Entre gritos desesperados y llantos, algunos las levantaron en brazos para llevarlas a los hospitales en vehículos.

EXPRESO conoció que tres personas resultaron heridas en el ataque. Una de ellas se mantiene en estado de gravedad producto de los disparos, mientras que las otras dos están fuera de peligro.

Sauces 4: Vecinos piden mayor presencia policial

El ataque ha dejado preocupación en Sauces 4. Vecinos piden mayor presencia policial y control a través de cámara de videovigilancia ante diversos delitos que se evidencian a diario en esta zona del norte guayaquileño.

Moradores del sector señalan que, desde hace años, expendedores de droga se han tomado la zona. Por ello, exigen intervenciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Varias personas fueron baleadas en el sector de Sauces 4 al norte de la ciudad pic.twitter.com/v4IqRpsJPe — Minuto & Medio (@MinMedio) November 24, 2025

Asimismo, los vecinos piden al Municipio de Guayaquil y a la Gobernación e Intendencia del Guayas que controlen a los libadores, quienes todos los fines de semana protagonizan escándalos en la vía pública y alteran el orden.

