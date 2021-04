Santa Elena: La gastronomía le da vida a un sector olvidado de Salinas

Son las 18:30 del jueves, y la avenida de las Américas, en la segunda calle de Salinas en la provincia de Santa Elena, empieza a recibir el ambiente turístico que se traslada de la playa hacia las plazas gastronómicas y locales que allí se han asentado.

Locals Points y Plaza Kaboom son los espacios, inaugurados hace dos y un año, respectivamente, que han revivido una zona que prácticamente estaba muerta. “En esa vía, pese a estar a una cuadra de la playa y el malecón, no pasaba nada. Todo era oscuro, había terrenos vacíos. No escuchabas risas, música, nada. Ahora, con el crecimiento gastronómico de este punto, Salinas va cambiando”, asegura Sebastián Maridueña, quien vive en Chipipe.

En Locals Points, donde además de locales para beber y comer, hay mesas de ping-pong y todo tipo de juegos de mesa, la acogida ha sido tal que ahora atienden también durante el día. Allan Matías, administrador de este emprendimiento, recuerda que el sitio abrió para atender solo durante la temporada playera y en las noches; pero la cantidad de familias que los visita (y se ha acoplado a las medidas que fija el COE, como las de ahora) , los ha empujado a modificar sus horarios.

Las alternativas de distracción son una de las razones por las que los jóvenes visitan Locals Point. Joffre Lino

“Fue un reto instalarnos porque el área no era comercial, pero nos aventuramos. Los que se unieron, fueron los que pensaron en darle más opciones de diversión al balneario”, relató.

Con Plaza Kaboom, cuya apertura se dio apenas un mes antes del confinamiento de 2020, lo que obligó a sus dueños a cerrar sus puertas por varios meses y a ir ganando visitas a cuentagotas, ha pasado algo similar. Los clientes se han ido sumando a tal punto que los fines de semana -salvo los de este mes, que permanecen con las puertas cerradas- se observa a la gente comiendo y caminando a lo largo de la calle, donde además se han instalado otros negocios nocturnos.

Hecho. Hasta hace un par de años, a los residentes les daba algo de temor caminar por ese tramo de la avenida de las Américas, por lo desolada que estaba.

“Para nosotros, es novedoso tener más opciones para salir, tomarte un café. En Salinas creen que nos levantamos y dormimos pensando y haciendo vida en la playa, y no es así. Somos un balneario, sí, pero también una ciudad . Nos gustan estos espacios para encontrarnos. Y aún nos hacen falta más ”, argumenta Doménica Palau, habitante de San Lorenzo, quien cada viernes -como un hábito- se instala en el sector para despejarse.

Pese a los inconvenientes presentados por la pandemia, seguimos adelante. Confiamos en que en los próximos meses todo mejorará. Y es que hay un hecho: la gente nos acepta.

Andrés Parrales,

propietario de un negocio en la plaza Kaboom

Cristhian Johnson, hijo del reconocido presentador de televisión, fue el creador de Kaboom. Johnson (hijo) también es productor de televisión, pero se inclinó por este tipo de emprendimiento, donde destaca la comida rápida que se despacha desde pequeños contenedores, porque los fines de semana que pasaba con sus hijas le encantaba hacerles sándwiches, hamburguesas y papas fritas. “Vi en Salinas un nicho no explotado”, reconoce.

Plaza Kaboom. En este espacio destacan los pequeños contenedores. Joffre Lino

Andrés Parrales es ingeniero en Negocios Internacionales, pero su pasión es la cocina y por eso también instaló un remolque. “La innovación es importante, crear algo nuevo es emocionante, y eso la comunidad lo ha percibido”, advierte.

Y es que en las dos plazas, separadas por apenas una calle, además de música, hay conciertos en vivo y luces de colores que ambientan los escenarios. Andrés Cruz, habitante de la ciudadela Costa de Oro, por ejemplo, asegura que va por esto último.

Amo esta parte de Salinas, le ha dado un giro al balneario. Yo nací aquí, crecí, estudié en Guayaquil, pero volví. Y extrañaba ver que Salinas, por más linda que es, no era una ciudad que había crecido. Negocios de este tipo, son el inicio de ese cambio necesario que más de uno anhelamos. Raquel Fiallo,

​habitante de Chipipe

Mi familia vive en la playa y yo voy cada fin de semana, o al menos eso trato. Ver que Salinas está cambiando o dándote más opciones, al menos para reunirte en familia o con amigos en sitios que no obligadamente sean el malecón o la playa, es genial. Complemente a mi ciudad. Valentina Ayala,

​habitante de San Lorenzo

Hasta antes de las restricciones tomadas hace unas semanas, los viernes y sábados eran los d{ias con más movimiento nocturno. Joffre Lino

Con esta plaza, se logró dar vida a un área de Salinas que por mucho tiempo permaneció apagada, inactiva. Ahora aquí hay vida, fluye el público, jóvenes, familias enteras.

Allan Matías

administrador de Locals Points

“Por la pandemia no salgo porque mis padres son adultos mayores. A veces me pego un brinco a cualquiera de estos espacios, me saco la mascarilla, me pido una pizza y cerveza artesanal, me siento alejados de todos. Y con la música de fondo, que incluye desde bossa nova hasta chill out rock, me siento en la gloria”, reconoce.

Parrales indicó que estos negocios atendían antes hasta las 04:00 y era en la madrugada cuando más vendían. Ahora con las distintas restricciones que se han tomado, por épocas, las ventas han disminuido en un 60 %. Aún así, por la emergencia, los dueños de los locales están dispuestos a acatar las normas. “No perdemos la esperanza de que todo vuelva a la realidad de antes. Queremos que cuando eso pase, Salinas haya dado un giro positivo para la gente...”, sentencia.