¿Por qué Samborondón tiene feriado este viernes 31 de octubre?

En todo el Ecuador se laborará con normalidad este 31 de octubre, pero Samborondón tiene asueto por fiestas

El Parque Histórico es uno de los puntos más referentres de La Puntilla, Samborondón.

Mientras en la mayoría de ciudades del país el viernes 31 de octubre será un día laboral común, en Samborondón se vivirá una jornada diferente, los habitantes del cantón disfrutarán de un feriado local con motivo de su aniversario de cantonización número 70.

Un feriado exclusivo para Samborondón

Este día de descanso no forma parte del calendario de feriados nacionales del Ecuador, pero sí está amparado por una normativa local. Según la “Ordenanza que declara las Fiestas Cívicas, Patronales y de descanso obligatorio dentro del cantón Samborondón”, aprobada en 2018, el 31 de octubre es un día de descanso obligatorio en todos los establecimientos educativos, instituciones públicas y empresas privadas del territorio samborondeño.

La fecha conmemora el decreto de creación del cantón, emitido el 31 de octubre de 1955, motivo por el cual el descanso no se traslada ni se reemplaza por otro día. Es una celebración cívica que busca resaltar la identidad, historia y desarrollo del cantón guayasense.

Agenda oficial por los 70 años de cantonización

Para conmemorar las siete décadas de vida institucional, el Municipio de Samborondón ha preparado una programación de eventos cívicos, culturales y artísticos que se desarrollarán a lo largo del viernes 31 de octubre en la cabecera cantonal:

06h00: Toque de salvas y dianas.

Lugar: Ciudad de Samborondón.

09h00: Desfile cívico-militar.

Lugar de salida: Calle 31 de Octubre.

12h00: Sesión solemne.

Lugar: Explanada del Monumento a los Gallos, Malecón de Samborondón.

15h00: Festival municipal, artístico y musical.

Lugar: Plaza Cívica Carlos López Jiménez.

El festival musical cerrará la jornada con la participación de reconocidos artistas como Alzate, Suprema Corte, Segundo Rosero y Los Terribles Diamantes de Valencia, en un evento gratuito abierto a toda la ciudadanía.

Así, mientras el resto del país continúa su rutina laboral, Samborondón celebrará sus 70 años de historia, crecimiento y tradición con una fiesta que honra su pasado y proyecta su futuro como uno de los cantones más emblemáticos del Guayas.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO