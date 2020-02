La madre de familia que denunció el accidente que tuvo su hijo por el reto ‘Rompecráneos’, dijo a EXPRESO que su familiar mejora favorablemente. "Gracias a Dios va mucho mejor. El niño ya se cansa menos, pasa todo el día despierto. Tiene que estar en descanso absoluto, pero ya le permitieron tocar guitarra", detalló.

El adolescente quedó inconsciente, el 6 de febrero de 2020, tras caer de espaldas y golpearse en la cabeza cuando dos compañeros lo engañaron para ser parte de ‘challenge’ viral, que consiste en hacer una zancadilla a alguien para que colapse.

El menor de edad quedó con secuelas, que irán desapareciendo con rehabilitación. Lo que más les alegra es que los médicos les informaron que el estudiante de secundaria no quedará con hematomas que compliquen su salud. "Hay que seguir haciendo exámenes, que hay que repetir cada cierto tiempo. El neurólogo nos dijo que no tema, que no va a tener ningún derrame", añadió.

La señora dijo que los gastos de hospitalización fueron divididos. “Han aportado los padres de los chicos (que provocaron el accidente), el colegio donde estudia, nosotros y parte fue cubierta por el Seguro Social”.

Además, indicó que su proceso de recuperación será largo pues perdió un porcentaje de la audición y actualmente tiene que usar un collarín.