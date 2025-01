Robo de vehículos en Guayaquil: 29 autos recuperados en lo que va de 2025

Son 29 vehículos robados los que han sido recuperados en lo que va del 2025 en Guayaquil. Los robos de automotores han sido una realidad constante que ha afectado al Puerto Principal, y con el incremento de los índices delictivos, esta situación se ha vuelto aún más notoria. Debido a esta problemática y la exigencia constante de los ciudadanos a las autoridades, estas han emprendido varias operaciones para recuperar los automóviles robados.

Segura EP, ente municipal, y la Policía Nacional han ejecutado operativos conjuntos para localizar y detener a los antisociales involucrados en el robo de los autos denunciados como hurtados. Hasta este 11 de enero, han recuperado 29 vehículos.

De acuerdo con Segura EP, los vehículos se han encontrado principalmente en la vía Perimetral, en la cooperativa Unión de Bananeros, en el suburbio y en otras zonas periféricas de la ciudad.

Ciudadanos que han sufrido este tipo de delitos denuncian que, en muchos casos, no logran recuperar sus vehículos hasta que estos han sido calcinados o se encuentran irreconocibles. Julián Palacios, quien sufrió un robo en 2024, relata que le arrebataron su principal medio de transporte. "Yo vivo en Samanes, solo dejé mi carro afuera por un rato y, en menos de una hora, ya se lo habían llevado. Pasaron tres semanas y las autoridades encontraron mi carro, ya lo habían quemado y lo dejaron tirado por una zanja en la vía a la Costa", comenta.

Por su parte, Fabián Mejía, quien reside en Sauces 3, pasó por una situación similar. Sin embargo, en lugar de encontrar su vehículo quemado, este había sido modificado y presentaba más rayones y daños de los que tenía originalmente.

"Dos semanas después de que me robaran el carro, lo encontré. Le habían puesto luces en las llantas, una parrilla en el techo y láminas antisolares. Me di cuenta de que era mi carro por la placa, que también había sido adulterada. No llamé a la policía, porque sabía que podían tardar aún más en encontrarlo aunque les de la información de donde lo encontré. Si no sabían dónde estaba, tampoco iban a saber qué hacer después. Los seguí, y cuando dejaron el carro solo y sin vigilancia, recuperé lo que era mío. Lo peor de todo es que nunca sacaron la matrícula ni los documentos que probaban que era mío. Me fui directo al mecánico, revisé que no tuviera rastreadores y le quité todo lo que le habían puesto", relata Mejía.

Más casos

Hasta el 3 de enero de 2025, Segura EP y la Policía Nacional ya habían recuperado cuatro vehículos robados en distintos puntos de la ciudad. Desde que comenzó la administración de Aquiles Álvarez en mayo de 2023 hasta la fecha, se han interceptado un total de 650 autos.

De estos, 406 fueron encontrados entre mayo y diciembre de 2023; en todo 2024, se recuperaron 228 vehículos, y en lo que va de enero de 2025, ya han sido 29.

