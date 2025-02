Robo de autos en Guayaquil: más de 2.900 casos en 2024

En todo 2024, llegaron un total de 2.918 denuncias a la Fiscalía General del Estado sobre robo de automóviles en la ciudad de Guayaquil. Una cifra mucho menor en relación con lo registrado por esta misma entidad en 2023, que fue de 4.360.

Del total de denuncias registradas en 2024, 2.847 fueron robos consumados y el número restante (71) correspondió a tentativas de robo. Según la ciudadanía, este número en realidad podría ser mayor, ya que los afectados temen denunciar por miedo a represalias de sus asaltantes.

“A mí me robaron, recuperé mi carro, pero no hice más. Si denunciaba, el sujeto que me quitó el carro amenazó con matarme; lo dijo frente a mí y de los policías. Solo pedí mi carro de nuevo y preferí evitar cualquier problema”, comenta Fernando Reyes, habitante de la ciudadela 9 de Octubre.

¿Cuántos casos han sido resueltos?

No obstante, hay más casos como el suyo, en los que no se denuncia. Sin embargo, aquellos que sí lo hacen, no siempre consiguen una resolución a su problemática. Tan solo en 2024, del total de casos registrados, solo 3 llegaron a una resolución. Los 2.915 restantes siguen en proceso.

Para ciudadanos como Julián Palacios, que perdió su carro a inicios de 2024 debido a un robo, la resolución no fue la que esperaba. Él lo encontró quemado fuera de la ciudad, una “suerte” que muchos no tienen. Varios de los afectados no logran encontrar de nuevo su vehículo y, los pocos que lo hacen, lo encuentran quemado, ya que fue usado para cometer actos delictivos. Pocos son los casos en que los recuperan en buenas condiciones.

“Yo no volví a ver mi auto. Lo dejé a dos cuadras de un restaurante en el norte, en una zona supuestamente ‘segura’, y a las dos horas ya no había nada; desapareció mi carro y el sujeto que lo cuidaba. Ya han pasado 8 meses desde entonces y yo dudo que lo llegue a encontrar”, comenta el ciudadano Carlos Orozco.

De acuerdo con la Fiscalía, las principales parroquias de Guayaquil donde más ha ocurrido este tipo de incidentes son: Tarqui Sur (1.037 casos), Ximena (547), Tarqui Norte (421), Pascuales (377) y Febres Cordero (220).

