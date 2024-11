Roban a periodista boliviano afuera del Monumental: 'No sabía que era peligroso'

Las afueras del Estadio Monumental de Guayaquil ha sido un punto común para actos delictivos que hasta han quedado grabados en cámara. En esta ocasión José Azeñas, comunicador boliviano, contó para las redes sociales del periodista Andrés Ponce su trágico episodio afuera del estadio.

''No tenía conocimiento que era una zona peligrosa''

El periodista Andrés Ponce entrevistó a Azeñas en sus historias de Instagram: ''Sí, me sustrajeron el teléfono. Es mi primera vez en esta ciudad, no tenía conocimiento que era una zona peligrosa'' contó resignado Azeñas.

En la conversación que subieron a redes, el periodista Ponce lamenta que no se le haya advertido a su colega de 'lo que puede ocurrir cerca del Monumental'. ''La verdad las cosas no andan bien'', opinó el comunicador ecuatoriano.

Sin embargo, cuenta Azeñas que ''por suerte'' solo fue el celular. ''Estaba haciendo imágenes del estadio, para apoyo a televisión. Me agarraron de imprevisto, me dijeron 'dame le celular'. No supe responder y me lo quitaron. Se subieron a una moto y se fueron'', narró el periodista boliviano, agregando que lo intimidaron con un objeto cortopunzante.

Este suceso ocurre horas después en el que se viralizara un video de la periodista Gabriela Alcívar, notablemente nerviosa realizando una cobertura afuera de ese estadio, escenario que tiene un amplio historial de asaltos y hurtos.

