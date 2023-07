Albert Sans tiene 45 años y desde hace 12 decidió ser un trotamundos. Partió desde su natal Barcelona, España, a su primer punto: Brasil. Fue entonces que desde el país carioca conoció diferentes destinos con una bicicleta y, desde hace un año y medio, sumó a su vida una combi. Él lo califica como una aventura de la que “no se tiene billete de vuelta”.

Argentina, Chile, Paraguay, Perú, son algunas de las naciones que ha visitado y desde hace una semana arribó a Guayaquil. Parqueó el llamativo vehículo en la calle Toronjas, en las faldas del cerro Paraíso, y donde residentes le tendieron la mano.

Ahí, con una vista panorámica de la ciudad, conoció la hospitalidad del guayaquileño y quedó fascinado al observar al Puerto Principal rodeado por el estero y el manso río Guayas, así como el verdor de este pulmón natural. Eso es lo que se lleva marcado, pues ayer partió hacia el volcán Chimborazo e interior del país.

$ 4.000 costó la combi en Paraguay, mientras que otros 4.000 dólares invirtió para convertirla en habitable.



Interior. Adentro de la combi se encuentra una cocina y hasta cuenta con agua caliente. Freddy Rodriguez

“No diferencio las ciudades sino a las personas; quien te ayuda te marca más que la ciudad. El factor humano es la clave. De Guayaquil me ha llamado la atención el río, es grande, original, lindo y el clima es distinto, un poco más húmedo...”, cuenta Sans, mientras conversa con un equipo de EXPRESO en el interior de la combi cuyo olor a café recién hecho invadía el automotor.

Adentro hay de todo. Desde una pequeña heladera, un sofá cama, cuelgan bombillas, una cocina con dos hornillas y hasta cuenta con agua caliente. También cuenta con un panel solar ubicado en la parte superior de la combi, mientras que la bicicleta está atada en la parte trasera. Hay un elemento que también ocupa un lugar especial allí y es una guitarra.

Sans la agarra y sentada al filo de la combi comienza a entonarla; esto da cuenta de su experiencia en el mundo artístico ya que antes de ser nómada se dedicó a ser músico y compositor en Barcelona. Así fue como se ganaba la vida.

Exterior. En la parte superior del vehículo incorporó un panel solar y, en la parte trasera, está la bicicleta. Freddy Rodriguez

Ahora obtiene dinero gracias a sus trabajos relacionados a la producción de videos, ya sea para hoteles o bandas de rock. Incluso ha incursionado en la creación de documentales. “El truco está en que no tengo alquiler; luz, con placa solar, y agua cargas en puestos de gasolina o alguien que te presta una manguera; baja el gasto y tienes tiempo para viajar o proyectos personales que no dan tanto dinero como la música”, agrega.

En los 12 años que lleva recorriendo un sinnúmero de ciudades y pueblos, el español apenas ha visitado a su tierra natal en dos ocasiones. Incluso es un referente en el mundo de los trotamundos. Hace seis años sacó a la luz un documental, titulado ‘Vidaje’, que se hizo viral y recibió mensajes de personas de diversos países. El audiovisual, de casi 3 millones de visitas, participó en festivales y ganó premios.

Sans concluye su encuentro con este Diario explicando lo que es ser un nómada. “No proyecto, me da libertad, vivo conectado con el día y mes a mes. No sé lo que será de mí el año que viene, si hay un sitio que estaré dos años o si aparece un velero y me lo cambian por la combi; no puedo decir que será y eso me gusta, no eres preso de tu propia proyección y ser libre para ser lo que quiero y siento”.