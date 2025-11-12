Expreso
Pluma paso
Pluma colocada irregularmente en la ciudadela Vernaza Norte.CORTESÍA

Retiran pluma de acceso en vía pública instalada sin permiso cerca a Mall del Sol

La ATM ejecutó el retiro de la estructura tras una denuncia ciudadana. El brazo mecánico impedía la libre circulación

Una barrera metálica con un mecanismo de control de acceso, instalada sin autorización en una vía pública de Guayaquil, fue retirada por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM). La estructura estaba ubicada en una calle de ingreso en las inmediaciones del centro comercial Mall del Sol, precisamente entre el Tryp Guayaquil y el Trade Building, en el norte de la urbe. La ATM informó que el operativo se realizó tras una denuncia ciudadana que alertaba sobre la obstrucción.

¿Por qué se instaló la barrera?

El despliegue de esta pluma de acceso, compuesta por una base roja y un brazo metálico que bloqueaba la calzada, es reciente. Reportes ciudadanos vincularon la instalación de la barrera con un intento de reforzar la seguridad en el área, tras el reciente atentado con un artefacto explosivo ocurrido en los exteriores de dicho centro comercial.

Aunque la motivación pudo ser la seguridad, la instalación se realizó en una vía de dominio y uso público, lo que generó malestar en conductores que habitualmente utilizan esa ruta. La denuncia especificaba que la estructura impedía el paso y la circulación normal de vehículos.

Tras recibir la alerta, la ATM confirmó que los responsables de colocar la barrera no gestionaron ninguna autorización. "Se verificó que no contaba con el permiso municipal", detalló la entidad en un comunicado este miércoles 12 de noviembre de 2025.

Agentes de la institución acudieron al sitio para ejecutar el desmontaje. "Nuestros agentes de la ATM acudieron al sitio y procedieron con el retiro de los elementos, en cumplimiento estricto de la ley", reza el comunicado.

La agencia de tránsito fue enfática en la regulación vigente. "De acuerdo con la normativa vigente, no se puede cerrar ni restringir el acceso a una vía pública sin el respectivo permiso municipal", señaló la ATM

. La entidad recordó que cualquier intervención de este tipo debe ser gestionada y autorizada por el Municipio para evaluar su impacto.

